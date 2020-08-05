Евросоюз «нагрел» Украину – а Зеленский и не сопротивляется

05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое во времена Майдана расписывали как несущее экономический прорыв Украине, на деле обернулось обманом Киева – а получивший всю власть Владимир Зеленский даже не предпринял попытки пересмотреть договоренности с ЕС, поскольку в команде комика нет профильных специалистов по экономике.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взяли власть, а назначать некого, поэтому много назначений случайных людей, людей, которые ведут некомпетентную политику, либо вообще не понимают, что такое политика, ведь, напомню – правительство сегодня работает без программы.

У нас общая экономическая стратегия не определена. Когда мы говорим, что, вот, видите, мы хотели там локализацию – ЕС не разрешает, потому что подписали действительно дискриминационное соглашение с Евросоюзом, которое не дает нам права требовать преимущественное право закупать там продукцию украинского производства. А раз так, надо пересматривать соглашение с Евросоюзом.

Об этом же они боятся даже говорить, а на самом деле, надо пересматривать соглашение с Евросоюзом, надо пересматривать условия членства Украины во Всемирной торговой организации, которая тоже дискриминационна для Украины, надо проводить политику экономического национализма», – заявил Суслов.

«Весь мир сегодня об этом говорит. И даже президент Белоруссии Лукашенко заявил об экономическом национализме, обращаясь к своему парламенту, как официальной политике Белоруссии. А почему Украине не может сказать то же самое? Раньше же и президент Трамп сказал о том же. Весь мир идет в этом направлении, а мы продолжаем проводить либеральную политику, давая преференции иностранным производителям на нашем рынке», – подчеркнул экс-министр.

«В этом и есть квалификация правительства и президента – когда они способны понимать основные мировые тенденции, то, что можно сделать. Но они не способны, поэтому продолжается падение и будет продолжаться», – добавил эксперт.

Суслов также назвал противоречащим Конституции засилье иностранных граждан в созданных после Евромайдана наблюдательных советах при крупнейших государственных предприятиях.

«Меня волнует больше всего то, что украинское руководство политическое с готовностью жертвует интересами суверенитета страны и независимостью. Опять-таки, им бы надо прочитать первую статью Конституции о том, что Украина – есть суверенное, независимое государство. А значит, нельзя отдавать под контроль иностранцев наши ключевые отрасли. Нельзя отдавать под контроль иностранцев тот же «Нафтогаз», Укроборонпром – крупнейшие украинские предприятия», – утверждал он.

«Они ведь настаивают на том, чтобы были так называемые независимые от украинского правительства «Наблюдательные советы», чтобы их возглавляли иностранные представители, чтобы они управляли нашими самими рентабельными доходными предприятиями, которые, к тому же, имеют отношение к распоряжению украинскими ресурсами», – пояснил Суслов