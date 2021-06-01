Евросоюз не поможет! Вассальная преданность Грузии обернулась экономической катастрофой

01.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Независимая и суверенная Грузия (как бы это смешно не звучало) существует уже три десятка лет, и главным занятием государственной машины за весь этот период является перманентная, непрекращающаяся ни на минуту промывка мозгов населению.

Вся разношерстная и разномастная политическая элита, объединенная одним единственным признаком – собачьей преданностью прозападному направлению, все эти годы живописует ужасы «проклятого колониального советского прошлого», уйти от которого можно лишь безоговорочным стремлением на Запад. Как только Грузия достигнет вожделенной цели, то она сразу окунется в райскую жизнь, где молочные реки текут вдоль кисельных берегов, или, по крайней мере, городские фонтаны вместо воды будут извергать хванчкару или кинздмараули. То, что 30 лет продвижения в западном направлении Грузии ничего хорошего не принесли, ее политическую элиту совершенно не смущает. В конце-концов Моисей свой народ по пустыне водил 40 лет. Так что у грузинских политиков еще целых 10 лет в запасе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По требованию Запада Грузия избавилась от своей промышленности, от сельского хозяйства, практически канули в историю грузинская литература, театр, кино, исчезли научно-исследовательские институты, а образование в стране дошло до такого уровня, что его иначе, как «так называемым» и не назовешь.

Обычно подобные заявления должны подкрепляться статистическими данными. О том, в каком состоянии находится грузинская статистика, всем давно и хорошо известно. Единственной иллюстрацией к ней, может быть старая добрая сказка про королевство кривых зеркал, в которых тощий и изможденный человек выглядел румяным и упитанным. Но даже в таком виде грузинская статистика весьма и весьма красноречива.

По данным Национальной службы статистики, в 2020 году за чертой абсолютной бедности в Грузии находилось 21,3% населения. Возможно, большинству жителей процветающего Запада и не понять, что означает термин – «за чертой абсолютной бедности». А это означает, что человек не имеет возможности доступа к самым элементарным, необходимым минимальным условиям жизни. Это означает, что его скудный пищевой рацион пока дает возможность не умереть от голода, не говоря уже о прочих материальных благах. И в таком состоянии, согласно официальной статистике, находится пятая часть населения.

Люди могут с интересом узнать, что положение в сельской местности значительно хуже – там за чертой бедности проживает 27,5% жителей.

А вот город на этом фоне выглядит значительно лучше: здесь, живущих за чертой бедности или просто нищих, если наполнить более реальным содержанием синонимом всего 17,1%.

И здесь лукавая статистика отражает действительность в кривом зеркале. Селянин на худой конец продержится за счет своего приусадебного участка и огорода. Горожанин формально находится в лучшем положении, потому что он якобы работает. Но дело в том, что число работающих относительно невелико. Это в основном госслужащие и те, кто заняты в частных фирмах. Зарплаты у них колеблются в пределах от 500 (152 долл.) до 1500 лари (457 долл.). И это происходит в условиях галопирующей инфляции. Правда, менеджеры высшего звена получают зарплаты в десятки тысяч лари, но таких вообще считанные единицы. Размер пенсии постоянно повышается, и сейчас она достигла уже 240 лари. Это аж целые 70-75 долларов.

В «цивилизованных странах», куда Грузию тянет ее политическая элита, у многих людей – это часовой заработок, а у тех, кто попроще – половина дневного.

Может ли кто-нибудь сомневаться, что подобное положение является катастрофичным? Самое время задать наивный вопрос: как же Грузия дошла до такой катастрофы, если у нее соглашение о Свободной торговле с Евросоюзом, безвизовой режим и всяческая помощь западных покровителей? Самое трагическое заключается еще и в том, что отрицательная динамика продолжается.

Количество людей, оказавшихся за чертой абсолютной бедности в 2020 году, стало почти на 2% больше, чем было в году предыдущем и эта тенденция не уменьшится. Огромное количество семей в Грузии выживает не заботами правительства, а за счет рабского труда гастарбайтеров. Причем надо помнить, что реальные цифры отличаются от официально статистических. Вот это и есть главный и единственный результат бездумного, патологического стремления на Запад. Это тоже самое, что отправить человека в многомесячный поход по труднодоступной местности, отобрав у него одежду, еду и воду.

Возникает и другой достаточно неприятный вопрос: почему древний и мудрый народ, с богатейшими историческими традициями, не может преодолеть политическую апатию и смахнуть со своей шеи чужеземных наймитов, которые защищают не его интересы, а интересы своих хозяев? Тот факт, что все правящее политики беззастенчиво обманывали своих избирателей, должен вызывать не пассивную апатию и безразличие к своей собственной судьбе, а активное сопротивление тем, кто ведет свой народ к гибели. К сожалению, может получиться так, что когда новоявленные моисеи приведут свой народ на землю обетованную, то от него уже ничего не останется.