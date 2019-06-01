Евросоюз оскорбил власти Сербии: В Москве предлагают Белграду отказ от ЕС и геополитический союз

01.06.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия может отказаться от идеи вступления в Евросоюз. Это дала понять премьер-министр Ана Брнабич, комментируя отчёт Еврокомиссии о ситуации в Сербии, который вызвал недоумение в Белграде.

Сербские власти негативно отреагировали на включение в отчет Еврокомиссии мнений лидеров деструктивного оппозиционного протеста, которые расшатывают ситуацию в стране.

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«Там есть вещи, которые неясны, нелогичны и уместны только в области развлечений. После такого вообще неважно будет ли открыта следующая глава переговоров», – сказала Брнабич.

«Больше неважно, откроет ли Сербия следующую главу переговоров по евроинтеграции», – цитирует премьера агентство «Новый день».

Российский политолог Валерий Коровин считает, что Евросоюз ведет последовательную политику по обострению ситуации на Балканах, конечная цель которой — уничтожение Сербии.

«В конечном итоге Сербия должна быть расчленена и поглощена волнами морской, атлантистской геополитики, раздавлена, лишена идентичности и интегрирована в НАТО и ЕС – таков замысел западных стратегов, а самим сербам там вообще нет места. Ибо сербы никогда не смирятся с этой участью», – говорится в статье Коровина на сайте «Изборского клуба».

Началом распада Сербии, полагает он, станет отрыв Косово.

«Это геополитический закон: нельзя быть против выхода Косова из Сербии и при этом за вступление Сербии в ЕС. Тот, кто хочет интегрироваться в нынешние европейские структуры, должен признать потерю Косова, смириться с его утратой, что является предуготовлением к исчезновению как Сербии, так и сербов, и другого не дано. В процессе поглощения западной цивилизационной машиной нет и не может быть компромиссов», – пишет Коровин.

Единственный способ для Сербии сохраниться, по его мнению, — «это выбрать полный и бескомпромиссный, без всяких оговорок и полумер, геополитический союз с Россией».

«Не просто выбрать, но и отстоять, включиться в процессы евразийской интеграции, заручиться военной поддержкой России, полностью отвергнув всё, что связано с Западом и его стратегиями. Иначе не выжить», – заключает политолог.