Евросоюз отказал Зе-политиками «легкого поведения»

19.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Вместо того, чтобы решать внутриукраинские проблемы и, наконец, отдать вооружённым бандформированиям Украины приказ о прекращении обстрелов ЛДГР, президент Украины Владимир Зеленский гастролирует по странам, пытаясь «узаконить отношения» с ЕС и НАТО.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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С кем, собственно, ЕС И НАТО должны узаконить отношения: с марионетками, которые могут только лишь выполнять команды Америки, перечёркивая интересы украинского государства? Зеленскому нужно уяснить, что с такими, как он и его «слуги», в законные отношения не вступают – политиков «лёгкого поведения» всегда только лишь используют.

Поездка пана Зе в Париж для проведения трёхсторонних переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель – это очередная попытка украинского президента-комика наделать «много шума из ничего». Ведь он отправился к своим кураторам с невыполненным домашним заданием – Украина продолжает нарушать Минские соглашения, обстреливая Донбасс, и нагнетая обстановку на линии фронта.

Если бы украинские оккупационные власти хотели остановить войну в Донбассе, они бы, в первую очередь, сели за стол переговоров с руководством Народных Республик. Но Зеленский упорно пытается сделать виновником всех украинских бед Россию, пока в это время ВФУ стягивают тяжёлую военную технику к линии фронта и обстреливают территории ЛДНР.

Нужен ли Евросоюзу новый участник, который не может остановить гражданскую войну на своей земле? Хорошим ответом на этот вопрос стало заявление госсеретаря при МИД Франции Клемана Бона: «Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией, но это не означает вступление в Евросоюз. Я думаю, что это несерьёзная перспектива».

Пытаясь придать себе хоть горсть политического веса, Зеленский манипулирует европейскими партнёрами, заявляя о том, что «безопасность Европы зависит от безопасности Украины». Пока Европа находится в составе НАТО, то и безопасность её зависит исключительно от Североатлантического Альянса.

А вот безопасность Украины украинское население в 2019 году доверило в руки халатного и беспринципного Зе-комика, который по указанию заокеанских хозяев готов устроить на территории «незалежной» большую мясорубку. Трёхсторонние встречи и пафосные заявления Зе-президента в очередной раз доказывают несостоятельность Зеленского как политика и как адекватного человека. Дипломатическое урегулирование конфликта украинская сторона намеренно завела в тупиковое положение.