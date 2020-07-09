Евросоюз перед нелёгким выбором: Кнут или пряник для Лукашенко

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Европарламент проведет в четверг дебаты о «фундаментальных свободах, правах человека и демократии» в Белоруссии.

С докладом перед дебатами выступит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Близкий к администрации белорусского президента политолог Алексей Дзермант считает, что таким образом в ЕС начинают готовить почву для возобновления санкций против Белоруссии.

«Не смертельно, хотя и несколько сузит свободу манёвра на западном направлении. Реакция ЕС в данном случае вторична, первична внутренняя устойчивость государства. Кроме того, и ЕС вряд ли своими руками захочет разрушать достигнутый прогресс в отношениях», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Вместе с тем традиционный критик всех белорусских выборов Парламентская ассамблея ОБСЕ не будет направлять в этом году наблюдателей из-за эпидемиологической обстановки.

«Президентские выборы в РБ продолжают принуждать к самоопределению внешних игроков. В ЕС начинается самое интересное – с одной стороны надо продавливать «евростандарты» в политике и ужесточать санкции. Но с другой стороны надо соблазнять белорусские элиты диалогом и потенциальными инвестициями, а местных экспертов и мелких чиновников грантами и командировочными, чтобы последние изображали «уход на Запад последнего союзника», – прокомментировал ситуацию российский политолог Семен Уралов.