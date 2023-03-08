Евросоюз переходит к экономике военного времени

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Европейский Союз 8 марта утвердил увеличение на 2 миллиарда евро так называемого «Европейского фонда мира», из которого финансируются поставки оружия для Киева.

В тот же день в Стокгольме завершилась неформальная встреча министров обороны стран-членов Евросоюза, после которой глава дипломатии ЕС объявил о выделении 1 млрд. евро на срочные поставки боеприпасов Киеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Послы ЕС одобрили выделение дополнительных 2 млрд евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – сообщило 8 марта представительство Швеции, председательствующей ныне в Евросоюзе.

В тот же день в Стокгольме завершилась начавшаяся накануне неформальная встреча министров обороны стран-членов ЕС, главной темой которой стала координация поставок дополнительного оружия и боеприпасов для Киева. На второй день встречи в ней принял участие и министр обороны Украины Алексей Резников.

После окончания встречи глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил:

«Я предложил выделить новый пакет поддержки на экстренные нужды для поставок боеприпасов Украине из имеющихся запасов. На эти нужды я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира».

По словам Борреля, решение по этому вопросу будет принято на очередной встрече глав МИД и Минобороны стран-членов ЕС 20 марта. Он также добавил, что Евросоюз подготовил проект ускоренных совместных закупок 155-мм артиллерийских боеприпасов, на что должен быть выделен еще миллиард евро.

Напомним, в минувшую пятницу, 3 марта, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.

«Пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве», – сказал Бретон в комментарии британскому изданию Financial Times.

По мнению еврокомиссара, странам ЕС стоит увеличить производство снарядов, потому что только это поможет справиться с «реалиями конфликта высокой интенсивности». Также он заявил, что оказывает давление на финансовые организации, чтобы они нарастили темпы кредитования оборонных компаний.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Еврокомиссия подготовила план, который предусматривает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, прежде всего 155-мм артиллерийских снарядов, на сумму в 1 миллиард евро.