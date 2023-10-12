Евросоюз погружает Молдову в иллюзию снижения энергоуязвимости

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До конца этого года в Фонд снижения энергетической уязвимости Молдовы поступит 105 миллионов евро от ЕС. Эти деньги являются частью пакета помощи Европейского союза в размере 250 миллионов долларов, объявленного в прошлом году.

Об этом заявляет аппарат президента Республики Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут внесены поправки к Соглашению о финансировании между правительством Республики Молдова и Европейской Комиссией контракта о государственной консолидации и устойчивости Республики Молдова, Гертом Ян Купманом, Генеральным директором главного управления по переговорам о соседстве и расширении (DG NEAR) Европейской комиссии и министром развития экономики и цифровизации Дмитрием Алайба», – говорится в сообщении.

Правительство на заседании 26 сентября одобрило решение о начале переговоров и одобрило подписание поправки № 2 к Соглашению о финансировании Контракта о государственной консолидации и устойчивости Республики Молдова, подписанному в Брюсселе 15 декабря 2021 года.

Поправка предусматривает дополнительное финансирование в размере 105 миллионов евро (грант), увеличивая, таким образом, бюджет программы поддержки до 240 миллионов евро, которые будут выделены двумя дополнительными частями до конца 2023 года.

«Данная финансовая помощь поддержит меры по смягчению социально-экономического воздействия, вызванного ростом цен на энергоносители, увеличит возможности государства по предоставлению услуг уязвимым группам и поддержит усилия по обеспечению энергетической безопасности в Республике Молдова», — докладывает правительство.

Похоже, еврочиновникам не жаль никаких денег, чтобы создать у молдавских обывателей иллюзию «энергетической независимости», выражающейся в отказе от дешёвого российского газа себе в убыток.