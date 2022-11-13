Евросоюз «помогает» Молдове, затягивая долговую удавку

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Молдаване получили первые счета за газ по новым повышенным тарифам. Суммы к оплате достигают 6700 леев (почти 21 тыс руб). При этом средняя зарплата в Молдове составляет 9044 лея (28 тыс руб). У некоторых потребителей случились сердечные приступы, сообщает кишиневская пресса.

За год газ в Молдове за год подорожал на 531%, отопление – на 92%, электричество – на 75%. В среднем за год жилищно-коммунальные услуги стали для населения на 125% дороже.

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Страна отчаянно экономит: в октябре 2022 года было сожжено на 57% меньше газа, чем в 2021-м. Котельные вновь, как год назад, переводят на мазут, и они отравляют воздух прогорклым дымом.

Все это происходит из-за того, что власти Молдовы не выполнили условия контракта с «Газпромом», который подразумевал уточнение старых долгов. Да и текущие платежи Кишинев вносит не всегда вовремя. Поэтому поставки газа были сокращены на 30%. Но, вместо того, чтобы исправлять ситуацию, прозападное правительство уверенно взяло курс на расторжение контракта.

Чтобы восполнить потери в топливе, Кишинев пытается покупать газ на европейских биржах. Агентство «Блумберг» подсчитало: Молдове, чтобы не замерзнуть, потребуется заплатить 1,1 млрд долларов.

21 ноября в Париже пройдет специальная конференция по поддержке маленькой прозападной страны. В Кишинев зачастили гости из ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала целых 250 млн евро, правда, не уточнила когда именно Молдова получит эти деньги. Также французское агентство развития предоставит Молдове в кредит €60 млн. США расщедрятся на 49 млн долларов.

«Мы хотим подать мощный сигнал надежды и солидарности всем тем, кто хочет жить в мире и безопасности в демократической стране» – патетично заявила побывавшая в Кишиневе глава Европарламента Роберта Метсола.

От повышенного внимания к себе у Молдовы разыгрался финансовый аппетит. Если Наталья Гаврилица просила у Запада 450 млн евро, то буквально через неделю министр иностранных дел Нику Попеску клянчил 1,1 миллиарда. Он уточнил, что эта сумма необходима, чтобы дожить всего лишь до апреля.

«Для рядового потребителя цифра помощи ЕС 100 млн евро – огромные деньги. Для газовой отрасли – это расходы на месяц. В октябре АО Молдовагаз заплатило Газпрому $90,46 млн. В холодном ноябре траты на закупку газа (с востока и запада) превысят 100 млн. Поэтому повремените с восторженным метанием чепчиков. Та же Урсула фон дер Ляйен живет в ином мире. Немцы точно зиму переживут, а у молдаван шансов все меньше. Впрочем, когда «цивилизованный мир» волновала судьба аборигенов?», – скептически отмечает в своем ТГ-канале тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

А публицист Сергей Ткач посчитал, во сколько обойдется помощь Евросоюза Молдове. Урсула фон де Ляйен пообещала выделить кредит. Это едва ли можно назвать поддержкой, кредит придется возвращать, отмечает Ткач. При этом 1 ноября молдавский минфин ухе взял в кредит 1,3 млрд леев под 22% годовых.

«100 млн евро помощи – это примерно 770 лей на человека. Если поделить на 5 месяцев, когда необходимо пользоваться отоплением, то получается 154 лея в месяц на гражданина РМ. Если иметь в виду, что придется платить примерно 6 тысяч лей в месяц то, согласитесь, эти 154 лея, что мертвому припарки. То же самое и с централизованным отоплением. Простые цифры нас убеждают, что глава еврокомиссии приехала спасать не Молдову, а режим Майи Санду, показать пряник в красивой упаковке, который можно будет съесть после 1 января 2023 года», – написал Ткач.