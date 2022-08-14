Евросоюз поощряет обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины

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Новости Украины

Запад занял показательную позицию в истории с Запорожской АЭС – от России требуется покинуть станцию, при этом Украина не осуждается за удары, грозящие привести к катастрофе.

На это в своем видеоблоге обратил внимание переехавший в 2014 г. из Киева в Донецк публицист Денис Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вдруг, почему-то, именно еврокомиссар – бабенка там, – в ЕС по энергетике, у которой сейчас знатно подгорает в ожидании зимы, заводит такую песню, что «нужно передать контроль над станцией Украине». Вообще Энергодар передать. Почему? Потому что ЕС нужно электричество. То есть она, министр по энергетике ЕС, зная, прекрасно понимая, кто обстреливает артиллерией атомную станцию, по сути, шантажирует, что нужно ее передать Украине. Почему? «Потому что нам будет не хватать электричества. Эти папуасы нам бабки должны и будут гнать до шести мегаватт в час этой электроэнергии». Еще через несколько дней главы МИД «G-7» (посмотрите, кто туда входит) заявляют, что «нужно эту станцию передать Украине». Они не осуждают обстрелы со стороны Украины атомной станции, понимаете?» – обратил внимание автор.

«Россия решила переключить станцию на себя, потому что это – российская станция. Все, до свидания! ЕС, понимая, что уходит такой хороший ресурс, учитывая, что Украина и дальше будет терять энергопотребление, и сейчас могла бы, запустив эти блоки, выделить еще шесть гигаватт в час, такой, вот, предпринял шантаж для того, чтобы сорвать выход станции из европейской системы, обеспечив в дальнейшем работу ЕС, и отбить хотя бы часть бабок, которые посылаются на Украину», – объяснил Селезнев.