11.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Китай, Политика, Россия, Сербия
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Евросоюз приревновал Сербию к России и Китаю


Евросоюз может приостановить переговоры с Сербией о присоединении «из-за постоянной неспособности уважать ценности и принципы, на которых основан ЕС».

Об этом в  European Western Balkans пишет председатель руководящего совета Европейского Центра политики Срдан Майсторович, анализируя доклад Еврокомиссии «Сербия-2020», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В докладе признается дисбаланс между предполагаемой стратегической целью Сербии – ориентацией на интеграцию в ЕС – и сообщениями, исходящими от высокопоставленных государственных чиновников. Это признак того, что ЕС не собирается сидеть, сложа руки, и смотреть, как его соперников без разбора хвалят, в то время как на самом деле именно ЕС оказывает наибольшую поддержку.  Новая методология переговоров о вступлении потребует от лидеров большей политической приверженности, объективности и объяснения гражданам, почему вступление в ЕС важно для страны», – пишет Майсторович.

По его словам,  в докладе Сербия представлена как глубоко поляризованная страна, которая не может провести полностью справедливые и свободные выборы.

Говорится о серьезном отсутствии прогресса в судебной реформе, деполитизации государственного управления и свободе выражения мнений, хотя макроэкономические данные в целом позитивны.


Напомним, Евросоюз постоянно откладывает сроки вступления для Сербии. Это объяснялось наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции). Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.

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