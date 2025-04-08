На Украине никто не хочет идти на госслужбу из-за жесткого мониторинга госслужащих, введенного Киевом по требованию Евросоюза.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины Елена Зеркаль рассказала в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ввели наиболее строгие требования к госслужащим. И это сейчас работает против нас, потому что никто из людей не хочет идти на госслужбу, потому что не хочет, чтоб их дети и внуки были под таким мониторингом. А им очень нужны свежие кадры. Этот вопрос нужно решать с Еврокомиссией», – сказала экс-чиновница.

Она рассказала, как шокировала участников международной конференции в 2016 году рассказом об украинских реформах госслужбы.