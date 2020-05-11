Евросоюз пытается отобрать Теслу у сербов и отдать хорватам

11.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербия направила ноту протеста Еврокомиссару по культуре, образованию и молодежи Марии Габриэль из-за того, что на официальном сайте ЕС знаменитый сербский ученый и изобретатель Никола Тесла был указан как хорват.

Об этом сербскому телеканалу Pink сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я неоднократно говорил о том, что если бы Никола Тесла остался жить в Югославии в годы Второй мировой войны, то он закончил бы дни в концентрационном лагере Ясеновац (созданном хорватскими усташами для сербов, евреев и цыган – ред.)», – сказал в эфире телеканала Дачич.

В свою очередь министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич выразил надежду на то, что институты ЕС принесут извинения сербской общественности, а «непреднамеренная ошибка» будет оперативно исправлена.

Ранее стало известно, что в детском образовательном разделе сайта ЕС, где рассказывается о выдающихся европейцах, на страничке, посвященной Хорватии указано, что Никола Тесла был «известным хорватским ученым». Также там рассказывается о том, что именно изобретателем хорватского происхождения в США была создана шариковая ручка, что также не соответствует действительности.

Никола Тесла родился в селе Смилян в окрестностях Госпича на территории Австро-Венгрии – сейчас эти земли принадлежат Хорватии. Но родители его – Милутин Тесла и Джука (в девичестве Мандич) были сербами, причем отец был православным священником, а мать – дочерью православного священника. При этом Тесла никогда не жил на территории государства с названием «Хорватия», а как ученый и изобретатель состоялся в США, поэтому его до сей поры было принято называть американцем сербского происхождения.

Родовой дом семьи Тесла в Смиляне и церковь, где служил его будущего ученого.

При этом несколько лет назад Хорватия начала кампанию за то, чтобы присвоить себе ученого с мировым именем только на основании места его рождения. И, похоже, в период своего полугодового председательства в ЕС добилась в этом определенных успехов, о чем можно судить по детскому разделу сайта ЕС. Впрочем, по информации балканских СМИ, негативной реакцией на такую откровенную историческую фальсификацию отозвалась не только Сербия, но и пользователи всемирной паутины из других стран.

«Моя дочь учится в начальной школе, и использовав сайт ЕС в образовательных целях, сказала мне, что великий сербский ученый и изобретатель Никола Тесла был представлен там как хорват, – написал администрации ресурса житель Афин Стелиос Стилианидис. – Однако общеизвестно, что отец Николы Теслы был сербским православным священником и что его семья впоследствии была убита нацистской Независимой Державой Хорватской.

Может ли кто-либо тогда подвергать сомнению и оспаривать греческое происхождение Доминикоса Теодокопулоса – Эль Греко, который провел большую часть своей жизни за пределами современной Греции? Я считаю, что европейскому культурному пространству не могут быть свойственны такие ложные посылы, как этот, и все мы обязаны сохранять и уважать наши общие европейские ценности и принципы».