Евросоюз раскололся по российскому вопросу

26.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Вчера в Брюсселе завершился первый день саммита Евросоюза, на котором лидеры должны были определить новую стратегию в отношении России.

Впрочем, этот вопрос отложили на будущее, а до тех пор решили руководствоваться пятью принципами, которые в 2016 году изложила тогдашний верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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В свою очередь, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя эту ситуацию, говорит, что у стран ЕС нет единого мнения по российскому вопросу.

«Все 27 стран должны согласиться с формулировками, которые могут составить основу этой стратегии. Сделать это очень трудно и не только в отношении России. Единой позиции у Евросоюза нет по многим вопросам. Пять принципов Могерини — это редкий пример консенсуса в ЕС», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, сейчас любая дискуссия по России выявляет разные подходы.

«То, что в очередной раз отложили принятие документа, говорит о том, что это важный вопрос. Видимо, в ближайшие месяцы страны будут пытаться договориться, чтобы летом опубликовать какой-то документ. Получится это или нет, сказать трудно», – резюмировал Кортунов.

Вкратце «пять принципов Могерини» представляют собой следующие подходы:

1.Полное выполнение условий соглашения «Минск-2».

2. Евросоюз не откажется от намерения укреплять отношения со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии.

3. Усиление «внутренней устойчивости Европейского союза» — в частности, в вопросах энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций (речь идет о так называемом проекте «противодействия российской пропаганде»).

4. Восстановление сотрудничества с Москвой «по некоторым избранным направлениям».

5. Стремление поддержать развитие гражданского общества в России и «поддерживать контакты между людьми и обмены».