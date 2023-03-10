Евросоюз решил идти по пути умирающей Прибалтики

Три фактора повлияли на относительно безболезненное прохождение Евросоюзом отопительного сезона.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора2.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Самая теплая зима за последние 40 лет наблюдения. Заполненные подземные хранилища при условии, что основной объем закачивался в конце лета-начале осени, когда цены превышали порой 3 тыс долларов за тысячу кубометров. И разумеется – сокращение объемов потребления. Официальные итоги еще не подводили. Но предварительно на 70 млрд кубометров меньше, чем в предыдущем году. Это называется деиндустриализация», – сказал Марцинкевич.

По его данным, в прошлом году в Европе случилось максимальное количество банкротств с 2015 года.

«Так скажем, прибалтийский вариант. Советская Прибалтика потребляла российского газа в 2,5 раза больше, чем Прибалтика, независимая от здравого смысла. Если использовать терминологию, принятую в ЕС, зависимость от российского авторитарного, антидемократического тоталитарного газа уменьшилась в 2,5 раза.

Для этого потребовалось не так много. Убить крупную промышленность, крупное сельское хозяйство, кратно сократить транзитные расходы, то есть – всю отрасль, которая обеспечивала товарооборот между Россией и ЕС через порты Прибалтики и разогнать треть населения. Результат неплохой. Если Еврокомиссия считает, что этот эксперимент нужно растянуть на 24 страны ЕС, значит, они на правильном пути», – сказал Марцинкевич.