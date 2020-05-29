29.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Политика
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Евросоюз сделал Белоруссии бессмысленный подарок


Евросоюз снизил стоимость шенгенских виз для белорусов с 80 до 35 евро, утвердив соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Переговоры об этом велись с 2014 года. Для россиян такие цены действуют уже давно.
Ожидается, что визы реально подешевеют в июле. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней.

Взамен Белоруссия обязуется принимать у себя нелегальных беженцев, которых ЕС будет выдворять со своей территории.

Парадокс заключается в том, что принимать беженцев Белоруссия будет, а вот в Европу ее граждан все равно не пустят. Все дело в мерах по борьбе с коронавирусом.

Большинство европейских стран не собирается открывать свои границы для Белоруссии, которая вошла в пятерку стран Европы с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за последние две недели.

Со другой стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко как видный ковидодиссидент демонстративно не закрыл не одной границы. Выдворенным беженцам придется лишь пройти 14-дневный карантин. Его организация – также забота белорусских властей.

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