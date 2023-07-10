Евросоюз сделал ставку на уничтожение России и захват ее богатств через 2-3 года

Елена Острякова.  
10.07.2023 15:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Евросоюзу не выгодны мирные переговоры по Украине.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу не выгодны мирные переговоры по Украине. Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт...

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«А зачем им сейчас идти на мирные переговоры? Если сейчас заключается мирное соглашение, объявляется о заморозке по линии соприкосновения. Но тогда получается, что вся континентальная Европа признает свое стратегическое поражение», – сказал Шишкин.

Он полагает, что ЕС вполне осознанно, согласился на экономические ограничения в связи с военными действиями, чтобы в перспективе завладеть энергетическими ресурсами России.

«Мы и раньше предоставляли им ресурсы по невысоким ценам, но их модель уже и это не тянет. Им нужно это забрать себе фактически в собственность и получать по себестоимости.

Сейчас энергетические поставки практически прекращены. Европа закупает по огромной цене энергоресурсы на стороне. Европейская экономика так долго выдержать не может.

Европа согласилась терпеть эти убытки из расчета, что через год-три этот «монстр» на востоке будет уничтожен, и она компенсирует его богатствами все те убытки, которые несла.

А если Россия не уничтожена, если сейчас просто прекратить, ЕС подписывает себе смертный приговор», – сказал Шишкин.

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