Евросоюз снизил цены на визы для белорусов на 45 евро

08.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия подписала сегодня в Брюсселе соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

Об этом сообщает МИД Белоруссии в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро (с 80). Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Консультации по вопросу упрощения визового режима и реадмиссии велись с 2014 года.

Многие эксперты полагали, что Евросоюз оттягивает подписание соглашений, чтобы заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести в парламент представителей оппозиции.

В итоге в Палату представителей Национального собрания Белоруссии вошли только лояльные Лукашенко депутаты, но уже на следующий день после оглашения результатов Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании с Белоруссией соглашения об облегчении выдачи виз.

Примечательно, но именно в день парламентских выборов Лукашенко заявил, что ему «на хрен не нужен» союз с Россией.