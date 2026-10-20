Евросоюз субсидирует войны, которые ведёт Зеленский по всему миру – польский политик
Евросоюз выращивает из украинцев боевиков-наёмников, которые будут воевать за интересы Брюсселя в Африке и других регионах мира.
Об этом на выступлении в Европарламенте заявил лидер польской партии «Конфедерация» Гжегож Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока вы тут занимаетесь взращиванием и субсидированием киевского режима, превращая этот коррумпированный неонацистский режим в своего главного партнёра, и стремясь принять его в ЕС, война и военные действия стали национальной отраслью Украины, и основным экспортным товаром», – сказал Браун.
«Несколько недель назад премьер-министр Нигера предупредил ООН, что они наблюдают сильную концентрацию французских и украинских вооружённых сил на их северной границе. И какова была ваша реакция?
Вы хотите, чтобы мы субсидировали войны, которые Украина будет вести на разных континентах за счёт денег и ресурсов разного народа», – возмущался он.
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