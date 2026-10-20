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Евросоюз выращивает из украинцев боевиков-наёмников, которые будут воевать за интересы Брюсселя в Африке и других регионах мира.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявил лидер польской партии «Конфедерация» Гжегож Браун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока вы тут занимаетесь взращиванием и субсидированием киевского режима, превращая этот коррумпированный неонацистский режим в своего главного партнёра, и стремясь принять его в ЕС, война и военные действия стали национальной отраслью Украины, и основным экспортным товаром», – сказал Браун.