Евросоюз требует гарантированного прохождения хорватов в сербский парламент

14.04.2020, Москва, Елена Острякова

Представители Евросоюза критикуют Сербию за изменения, внесенные в избирательное законодательство в части представительства национальных меньшинств в органах власти.

Об этом пишет European Western Balkans, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На политические партии и коалиции национальных меньшинств не распространяется 5% порог, предусмотренный для других политсил, им необходимо пересечь “естественный порог”, т. е. набрать около 0,4% голосов граждан.

Более того, 8 февраля сербский парламент под давлением ЕС внес изменения в выборное законодательство, согласно которым списки меньшинств теперь получают дополнительные 35% к выигранным голосам, что облегчает для них переход через естественный порог.

Но даже этого ЕС показалось мало. Теперь правозащитники требуют снять требование о сборе 10 тыс. подписей перед подачей документов в избиркомы.

«Особенно важным является двусторонний спор, который Сербия ведет с Хорватией в отношении защиты прав национальных меньшинств и который отчасти касается представительства хорватского меньшинства в сербских законодательных органах», – говорится в статье.

Таким образом, Брюссель в очередной раз довольно бесцеремонно вмешивается во внутренние дела Сербии, требуя очередных «реформ», а точнее занимается традиционными придирками в русле требований к стране перед вступлением в Евросоюз.

При этом статус страны-кандидата Сербия получила еще в 2012 году, но перспективы евроинтеграции для нее не ясны до сих пор, что в свое время дало повод главе сербского МИД Ивице Дачичу не без сарказма заметить, что на больший срок, чем у его страны, процесс присоединения к ЕС затянулся только у Турции (как известно, на сегодняшний день шансы на присоединение Анкары к союзу, возглавляемОМУ Брюсселем, фактически нулевые).

На сегодняшний день хорваты составляют 0,8% населения Сербии, компактно проживая в автономном крае Воеводина, где их язык признан официальным, и в столичном Белграде.

В местном самоуправлении хорватские лидеры представлены без ограничений, в парламенте Воеводины они традиционно поддерживают местных сепаратистов, однако квота их прохождения в парламент является абсолютно искусственной: нет никаких ограничений для хорватского политика быть избранным в Народную скупщину Сербии, кроме одного – он должен быть популярен у подавляющего большинства избирателей.

Поэтому навязывание Брюсселем хорватского представительства в сербском парламенте идет вразрез с принципами демократии.