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Европейская комиссия похвалила власти Молдовы за высылку российских дипломатов, но потребовала от них присоединиться и к полному формату антироссийских санкций, введенных ЕС.

Об этом говорится в опубликованном накануне 127-страничном докладе Еврокомиссии по Молдове за 2023 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В докладе отмечается, что Молдова в качестве страны-кандидата в члены ЕС – должна не только поддерживать заявления Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности, но и принимать участие в конкретных акциях ЕС, включая применение санкций и ограничительных мер.

«Что касается общей внешней политики и политики безопасности, в 2022 году степень поддержки Молдовой соответствующих заявлений верховного представителя от имени ЕС и Совета по решениям об ограничительных мерах составила 54%. По состоянию на август 2023 года степень поддержки улучшилась до 78% Молдова выслала 22 российских дипломата и 23 сотрудника посольства России, ограничив штат посольства на 2/3», – отмечается в докладе.

В документе также содержится требование к Кишиневу «поддерживать ограничительные меры ЕС (против России – прим.) и повысить надежность их реализации, в том числе путем укрепления национальных органов, отвечающих за это действие».

Отметим, что Россия переживёт присоединение к антироссийским санкциям очередного постсоветского карлика. Зато ответные санкции со стороны России, касающиеся экспорта молдавской продукции и ситуации с трудовыми мигрантами, могут оказаться убийственными для экономики Молдовы.

«Брюссельская бюрократия достигла большого совершенства в составлении красивых бумаг. По этой части красные советские комиссары могли бы позавидовать голубым ЕС-овским. Этот доклад надо внимательно изучать, но общее впечатление такое: ЕС просто так с Молдовы не слезет, он будет “интегрировать” ее во всех позах Камасутры, но жениться никогда не женится», – так прокомментировал появление этого доклада молдавский журналист Дмитрий Чубашенко в своём телеграм-канале.