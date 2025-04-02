Евросоюз требует согласования договора о ресурсах Украины и США

Анатолий Лапин.  
02.04.2025 09:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


Договор о ресурсах между США и Украиной должен быть согласован с Евросоюзом.

Об этом в рамках своего прощального визита в Киев заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Что касается договора о ископаемых, мы, как европейцы, говорим всегда, что не может быть мира в Европе за спиной Европы и Украины. И мы говорим о том, что европейцы должны больше инвестировать в свой мир в Европе и больше за него выступать. И, собственно, путь Украины в Европейский Союз является частью этого пути к миру

И Европейский союз – это не только союз свободы и мира, однако, речь идет и о внутреннем рынке, и речь идет так же о совместном хозяйствовании, совместном хозяйстве, общей экономике. И тот, кто не включен в этот внутренний рынок, в этот внутренний процесс экономики, тот будет исключен из будущего. То есть, речь идет о том, что это должно происходить, безусловно, в унисоне с европейским правом и также европейскими правилами экономических процессов», – заявила Бербок.

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