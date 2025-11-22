Евросоюз выдаивают как корову перед забоем – бывший одесский депутат
Евросоюз будет продолжать финансировать режим Зеленского, не обращая внимания ни на какие коррупционные скандалы. Об этом на канале «Рой-тв» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы, публицист Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не за то вора карают, что воровал, а за то, что попался. Они попались с поличным, на горячем. Но им и это не страшно, потому что они реально необходимы Евросоюзу.
Евросоюз, а конкретно Брюссель, как система, влетели в тяжелую воронку. Они не могут прекратить эту войну, не обрушив свои собственные системы. Они слишком много потратили своего. Им нужно в любом случае скушать Россию, не уступив значительную часть этой еды Трампу.
А Трамп забирает у Европы добычу, понимаешь? И поэтому Европа будет мешать, выкладываться в войну», – сказал Вершинин.
Он подчеркнул, что во многих европейских странах средний уровень жизни падает на глазах, но ВСУ продолжают финансироваться.
«Германию собственное правительство выдаивает, как коровушку-бульонушку в последний раз. Поэтому на Украину, так или иначе, идут деньги и оружие», – обрисовал ситуацию Вершинин.
