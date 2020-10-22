22.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Колониальная демократия, Оппозиция, Политика
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Евросоюз выделил вождям Беломайдана по 5 тысяч евро


Десять представителей белорусской оппозиции признаны лауреатами премии имени Сахарова 2020 года и поделят между собой 50 тысяч евро. Они конкурировали с экоактивистами из Гондураса и спасшим древние манускрипты архиепископом из Ирака.

Об этом сообщает пресс-служба Европарлмента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Победителей 22 октября назвал спикер Европейского парламента Давид Сассоли.

Номинантами были десять человек: экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее супруг, писательница Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, главы стачкома МТЗ Сергей Дылевский, основатель телеграм-канала «Нехта» Степан Путило, политзаключенный Николай Статкевич.

Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

Оппозиционные вожди уже заявили, что это премия «всему белорусскому народу», но раздать деньги не обещали.


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