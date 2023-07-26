Евросоюз загоняет Венгрию «в стойло». Киев тоже в деле

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В понедельник послов Венгрии вызвали в МИД Румынии и Словакии, а провластная немецкая газета обвинила венгерскую нефтегазовую компанию в злоупотреблении поставками российской нефти.

Такая единовременная атака на Будапешт позволяет предположить, что за ней на самом деле стоит Брюссель, ведь Европейская комиссия (ЕК) не первый год находится в жёстком конфликте с властями Венгрии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В курортном городке Беиле Тушнад, который расположен в населённой этническими венграми части Румынии, каждый год в конце июля проходит «Летний университет Тушваньош». В его рамках венгерский премьер-министр Виктор Орбан любит выступать с громкими политическими и идеологическими заявлениями. К примеру, именно здесь в 2014 году он впервые заявил, что хочет построить «нелиберальную демократию» в Венгрии.

А в 2022 году Орбан произнес апокалиптическую речь, в которой выступил против «смешивания» европейских и неевропейских рас, предсказал упадок Запада и предрёк «десятилетие опасностей, неопределенности и войны». Он также призвал к новой стратегии ЕС в отношении российско-украинского конфликта, заявив, что западные санкции против России провалились, а Украина никогда не победит.

Кроме того, Виктор Орбан в рамках «университета Тушваньош» каждый раз тем или иным способом напоминает о «Великой Венгрии», в состав которой входили вся территория нынешней Словакии, значительные части Сербии, Хорватии и Румынии, а также Закарпатская область Украины.

В этом году власти Румынии решили сыграть на опережение. Находясь в Беиле Тушнад в минувшие выходные, премьер Венгрии сообщил журналистам, что МИД Румынии направил ему письмо с перечнем тем, которые нельзя поднимать в рамках «Летнего университета Тушваньош».

Но хотя Бухарест попросил Орбана не говорить о том, что может оскорбить чувства румын, в частности о национальных символах и национальных меньшинствах, политик радушно приветствовал местных венгров, которые пришли с национальным флагом и флагом секеев (венгерской этнической группы в Румынии).

«Ладно, я просто скажу, что они существуют, и это является правом венгров, которые живут здесь», – сказал премьер Венгрии.

Министерство иностранных дел Румынии также попросило Орбана не говорить о «несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии», намекая на требование венгров создать автономный Секейский край.

«Но мы никогда не утверждали, что это именно румынские территориальные единицы», – издевательски прокомментировал это Орбан.

Премьер Венгрии также передал своим «румынским друзьям», что если президент Румынии поедет в Венгрию, то ему не скажут, о чем он может говорить.

А вот в отношении Словакии Виктор Орбан высказался жёстче, назвав её «частью провинции, отделённой от Венгрии». Напомню, что ровно 900 лет земли нынешней Словакии входили в состав Венгерского королевства – с 1018-го, когда от притязаний на них отказался король Польши Болеслав Храбрый, до распада Австро-Венгерской монархии в 1918-м.