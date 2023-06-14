Евросоюз захватывает месторождения Казахстана под сказки о «зеленой экономике»

Помимо США и Великобритании, казахстанское руководство наращивает активно экономическое и политическое взаимодействие с Евросоюзом, что может означать только усиление влияния европейского капитала и еще большее закабаление Казахстана, а вместе с ним и всей Центральной Азии.

Может поэтому президент Токаев в этот раз отказался от участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Практически это второе издание массовой приватизации оставшихся еще активов стратегических предприятий в руках государства и передачи месторождений и полезных ископаемых в руки транснациональных корпораций. Если нефтегазовый сектор РК на 75% и так принадлежит Западу, то теперь речь пошла о месторождениях редкоземельных металлов и драгоценных камней, о чём мы уже писали в предыдущем материале.

При этом план анонсирует сам президент Касым-Жомарт Токаев, демонстрируя полную преемственность прежнего курса Нурсултана Назарбаева на укрепление вывозной колониальной модели экономики в первую очередь в интересах американского и европейского капитала. И речь идёт о предоставлении преференций, налоговых и прочих льгот для таких гигантов из ЕС как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens.

Именно об этом говорил глава РК на второй встрече лидеров в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», которая состоялась 2 июня в соседней Киргизии.

При этом вторая с момента 90-х годов передача западным корпорациям месторождений стратегических материалов происходит под прикрытием «зелёной повестки».

«С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных и стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов и производство «зеленого» водорода. Одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн «зеленого» водорода в Казахстане. Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте. В ноябре прошлого года мы с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали Меморандум о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода», – отметил Токаев во время своего выступления.

И тут президент РК явно лукавил, так как разработка редкоземельных металлов ведёт к огромным экологическим издержкам, если не к катастрофе, а зарубежные частные ветряные и солнечные электростанции на самом деле уже продают и будут продавать вырабатываемую дорогую по себестоимости электроэнергию правительству Казахстана, что даже на данный момент отражается на повышение суммарных тарифов для населения и предприятий.

То есть Европейский Союз навязывает Казахстану, как и другим развивающимся странам, свою дорогостоящую технологию, чтобы местные не смели заниматься развитием более дешёвой энергетики, в том числе полностью безвредной атомной.

Ноябрьский же меморандум закрепляет господство и первенство европейских корпораций как раз в разработке и добыче казахстанских редкозёмов, а разговоры о «зелёной экономике» на самом деле является отвлекающим манёвром и красивой обёрткой для обмана населения.

Грабёж в обычном неоколониальном стиле просто маскируется под сказки о том, что якобы электромобили могут помочь сократить выбросы углерода и поддержать глобальный ответ на климатический кризис.

И захват идёт не только месторождений редкозёмов, но и IT-сферы Казахстана, а с учётом прокладки американскими и британскими компаниями оптоволоконных линий из Азербайджана по дну Каспия, то страна, как и вся Центральная Азия, окажется еще и под электронно-информационным диктатом Запада.

При этом Астана стала сейчас целенаправленно продавливать тезис о взаимовыгодности Транскаспийского маршрута в обход России как для Китая, так и для ЕС. Казахстан выступает якобы в качестве посредника и партнёра, рассчитывая на одобрение со стороны Пекина в деле выстраивания инфраструктуры по перекачке нефти и газа морем через Азербайджан, Грузию и Турцию далее в Европу.

Но правящая казахстанская элита рассчитывает еще и на трубопровод «Дружба» по перекачке углеводородов в ФРГ, так как по ней уже отправлена пробная партия из 90 тысяч тонн.

Подобный сдвиг в сторону еще большей экономической интеграции с ЕС выразился и во время встречи Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Приветствуя Шарля Мишеля, президент РК отметил:

«Приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Европейским Союзом. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана».

Для того, чтобы скрыть колониальность и неравноправность отношений в казахстанское общество при участии правительственных и прозападных СМИ, различных НПО и националистических блогеров была брошена сладкая конфетка о возможном введении безвизового режима через воздушное сообщение.

А на самом деле уже с 1 марта 2023 года Казахстан как раз-таки попал в Евросоюзе в список третьих стран, для граждан которых требуются дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. То есть условия для посещения стран ЕС для казахстанцев еще только усложнились и ни о каком послаблении режима речи не идёт.

На самом деле в ситуации санкционной войны с Россией, да и с Китаем, Брюсселю сейчас как воздух нужны дешёвые казахстанские нефть, газ и захват месторождений редкоземельных металлов. Эта экспансия осуществляется не на взаимовыгодной и равноправной основе, а на расчёте дальнейшего ухудшения отношений между Астаной и Москвой.

И действительно на сегодняшний момент, несмотря на реэкспорт товаров из РК в РФ торговые отношения между странами имеют тенденцию к деградации. Так, по сообщениям СМИ конечная стоимость параллельного импорта может повыситься на 10-15% уже в этом году и связано это во многом с тем, что фирмы импортёры и транспортные компании стараются уже не провозить грузы через казахстанскую территорию.

Дело в том, что с начала апреля в республике запущена система онлайн-отслеживания всех стратегических материалов и оборудования, которые завозятся в РК. И в этой ситуации правящая казахстанская элита, несмотря на свои манёвры и поездки на парады в Москву, начинает принимать установки по осуществлению западных санкций. И это наблюдается уже не только в деле серого импорта, но и в банковском секторе.

Не исключено, что к концу года Акорда (администрация президента) окончательно согласится на исполнение антироссийских санкций в полном объеме, исходя из желания и угроз того же Брюсселя применить вторичные ограничения в отношении нейтральных стран реэкспортёров. Именно в таком ключе надо рассматривать встречу лидеров в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

Интересно, что на провластной онлайн-площадке alash.online, где публикуются различные коллективные обращения граждан РК, появилась «вдруг» петиция за выход страны из состава ЕАЭС.

В минувшее воскресенье за данное решение проголосовало уже более 58 тысяч и только 4600 против. Это явный предвестник раскрутки информационной кампании за разрыв отношений с Россией, который поддерживается определенными силами на самом верху.

В добавок в республике проводятся опросы, которые показывают ухудшение отношений граждан к РФ по сравнению с прошлым годом. Так, согласно данным организации Demoscope в возможность нападения России на Казахстан верят уже 15%, что в два раза больше, чем в предыдущем году. И несмотря на то, что большинство граждан, 59,8%, придерживаются нейтралитета в конфликте между РФ и Украиной, у трети опрошенных (32,6%) отношение к России ухудшилось.

Конечно, нельзя полностью верить подобным опросам, так как они носят порой явно заказной характер, тем более организация выдаёт свой провластный характер тем, что показывает огромный рейтинг Токаева больше 74%, несмотря на огромную инфляцию и падения уровня жизни, а также большую популярность Эрдогана в 55% на фоне низких рейтингов Путина (26.5%) и Си Цзиньпина (18.1%)

Но тем не менее, агрессивная антироссийская пропаганда, идущая в том числе через пропавительственные СМИ, а также русофобская кампания и преследование мнимых «сепаратистов» сделали своё дело, увеличив базу поддержки национал-патриотических и прозападных сил. Большую лепту вносят и многочисленные прозападные НПО и фонды, спонсирующие националистов, либералов и ряд изданий в РК.

Интересно, что на предыдущей неделе USAID выделил 12 миллионов долларов из 50 запланированных для так называемой «борьбы с дезинформацией» в СМИ РК. Речь, конечно же, идет о противодействии пророссийским материалам и деятелям и организации клеветнических и прочих пропагандистских акций, направленных против Москвы и Пекина.

Для этих целей даже учреждается казахстанский филиал USAID – KazAID. Более того, данная организация теперь будет представительством американского агентства во всей Центральной Азии. Примечательно, что одновременно МФВ принял решение разместить своё представительство в Алма-Ате якобы для укрепления связей с регионом и как признание больших заслуг руководства РК в деле продвижения неолиберальных рыночных реформ.

Таким образом нынешний Казахстан на деле становится настоящим плацдармом англосаксонского влияния и переориентации на Запад всего региона…