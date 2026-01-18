«Евросоюз знатно нажился на гибели миллионов украинцев» – киевский блогер показал мемориал

Страны ЕС наживаются на горе миллионов украинцев, которые гибнут на фронте или замерзают в тылу.

Об этом в своём блоге заявил киевский журналист и видеоблогер Михаил Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он показал заставленный генераторами центр Киева.

«Шум генераторов стоит по всему Киеву. А это значит, что европейская промышленность радуется, дольщики жиреют. Когда на Украине снег – можно поставлять энергосберегающее оборудование, аппараты, аккумуляторные лампы – и всё, что связано с обогревом.

Потому что для киевлян горе, а для европейских предпринимателей это Клондайк. Открывшийся рынок сбыта.

Это одна из причин, почему Европейский союз заинтересован в продолжении конфликта. Правда, он прикрывается другими словами, когда говорит, что это борьба за суверенитет.

Хотя им дела не до украинского суверенитета. Потому что капитализм – это борьба за прибыль, рынки сбыта и источники сырья», – сказал Волгин.

Так же он показал сильно разросшийся за последние годы мемориал убитым ВСУшникам на Крещатике.

«Что изменилось? Кладбище стало больше. Это все были живые люди, они отдали свои жизни, но так в ЕС и не попали. А попали в небесное царство, которое им обещали церковь и власть.

Первую жертву называли Небесной сотней. А это уже не сотня, это, как говорят в Штатах, больше миллиона.

Я думаю, что власти скоро снесут это кладбище, потому что действует оно не патриотически, а вызывает уныние, скорбь и сожаление, что в самом расцвете сил погибли вот эти активные молодые люди.

Население сильно сократилось на Украине. Это уже тайна, сколько осталось. Видите, уже даже места нет: вся земля, которая была, она покрыта могилами. Ну, символические могилы, это кладбище в центре Киева», – добавил укро-блогер.

