Страны ЕС наживаются на горе миллионов украинцев, которые гибнут на фронте или замерзают в тылу.

Об этом в своём блоге заявил киевский журналист и видеоблогер Михаил Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он показал заставленный генераторами центр Киева.

«Шум генераторов стоит по всему Киеву. А это значит, что европейская промышленность радуется, дольщики жиреют. Когда на Украине снег – можно поставлять энергосберегающее оборудование, аппараты, аккумуляторные лампы – и всё, что связано с обогревом. Потому что для киевлян горе, а для европейских предпринимателей это Клондайк. Открывшийся рынок сбыта. Это одна из причин, почему Европейский союз заинтересован в продолжении конфликта. Правда, он прикрывается другими словами, когда говорит, что это борьба за суверенитет. Хотя им дела не до украинского суверенитета. Потому что капитализм – это борьба за прибыль, рынки сбыта и источники сырья», – сказал Волгин.

Так же он показал сильно разросшийся за последние годы мемориал убитым ВСУшникам на Крещатике.