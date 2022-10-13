Евросоюзу мало голосования Сербии в ООН – требует ввести санкции против России

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В отчете Еврокомиссии единственный отмеченный регресс Сербии в процессе евроинтеграции – отказ от введения санкций против России, но это политическое решение Белграда, за которое он расплачивается.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой представительства ЕС в Белграде Эммануэлем Жофре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич, которому Эммануэль Жофре передал годовой отчет Еврокомиссии по Сербии, заявил, что суть этого документа состоит в отказе введения Сербией санкций против России. Сербский лидер добавил, что с большой серьезностью и ответственностью примет во внимание мнение ЕС по этому вопросу.

«Это наша политика, не вводить санкции против России, но я понимаю всё, что сказал господин Жофре, и мы всё это учтём», – отметил Вучич.

По словам же представителя ЕС в Сербии, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%.

«Сербия не согласовала свою политику с ограничительными мерами против РФ и рекомендациями высокого представителя ЕС по этому вопросу. Мы ожидаем от стран-кандидатов, чтобы они действовали согласно с внешней политикой и политикой безопасности ЕС в рамках переговорной платформы. Сербия присоединилась к ЕС в опредёленном числе резолюций в ООН и на остальных международных форумах, это важно и является вопросом нашего будущего, и мы, как ЕС, рассчитываем на Сербию и на всех наших партнеров, которых считаем союзниками», – заявил Эммануэль Жофре.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил в интервью сербскому агентству «Танюг», что в сегодняшнем политическом контексте Европейский Союз нуждается в помощи Сербии, потому что Европа «страдает от войны».

При этом премьер-министр Сербии Ана Брнабич также подтвердила, что Сербия не ввела санкции против России и не хочет этого делать, потому что это не в интересах страны. Брнабич заявила об этом на пресс-конференции в Белграде, на которой также присутствовал посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Она напомнила, что «Сербия присоединилась ко всем декларациям и резолюциям в ООН и ЕС, осуждающих нападение России на Украину», и «чётко заявила, что не признает результаты референдумов, проведённых в четырех областях Украины», и единственное – не присоединилась к санкциям против России.

Брнабич отметила, что народ Сербии не поддерживает любые санкции, потому что сам пострадал от них в своё время, и ещё раз указала, что США и большинство членов ЕС не уважают территориальную целостность и международное право в случае Сербии, и нарушили основные принципы международного права.