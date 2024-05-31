Евросоюзу не по зубам санкции против «Росатома» – немецкий экономист

Елена Острякова.  
31.05.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Энергетика


ЕС не может ввести санкции против «Росатома».

Об этом профессор Свободного университета Берлина Александр Либман заявил в интервью ютуб-каналу Private Talks World, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС не может ввести санкции против «Росатома». Об этом профессор Свободного университета Берлина Александр...

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«В ряде стран ЕС по-прежнему работают АЭС, построенные по советской технологии, и им от России никуда не деться. В принципе есть опыт перехода с ТВЭЛов на американские стержни, но это дорогостоящий и долгосрочный проект. Так просто этой цели не добиться. То есть то обстоятельство, что до сих пор санкции против «Росатома» не были введены, оно не случайное. Я бы здесь особого оптимизма со стороны ЕС и США не ожидал», – сказал Либман.

Он уверен в том, что страны ЕС не пойдут на санкции, поскольку они приведут к росту цен на электроэнергию.

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