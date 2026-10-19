В нынешнем конфликте с Россией виновата прежде всего Европа, которая десятилетиями игнорировала российские предупреждения и озабоченности в сфере безопасности.

Об этом в эфире видеоблога «Die Weltwoche» заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Посетивший в мае этого года Москву депутат считает, что Евросоюз, в отличие от России, демонстрирует не взрослую политику:

«Русские не понимают нас и нашу позицию. Россия — великая держава, и она заинтересована в том, чтобы поддерживать контакты со всем миром. Там не понимают этой политики изоляции. Я тоже её не понимаю… У русских взрослое отношение к внешней политике. У России тоже есть много стран в мире, с которыми у неё были или есть трудности и так далее. То есть внешняя политика понимается как система интересов, которая позволяет разумно реагировать на вызовы. Но с Европейским союзом всё иначе, это непонятно».

Картайзер также отмечает, что в России нет ненависти по отношению к европейцам:

«Первое, что можно отметить в отношении России, произвело на меня глубокое впечатление: там нет никаких враждебных чувств по отношению к Западной Европе, которые я никогда не наблюдал в России. Люди там разумные. Вы знаете, у нас есть политические проблемы, но у них нет такого враждебного отношения, какое можно наблюдать здесь, в Западной Европе, у госпожи Каллас и многих других. Нет такой вражды, такой ненависти. Я никогда не видел этого там — ни в каких разговорах и так далее. Есть непонимание, есть удивление, есть отношения, которые невозможно понять, но нет ненависти».

Кроме того, политик считает, что в нынешней ситуации виноват ЕС, а не Россия:

«Я внимательно следил за этим конфликтом в течение 20 лет. Вы знаете, всё началось в 2004–2005 годах, с «цветных революций», затем были Майдан, Минские договорённости, соглашения, гражданская война. Но это уже потом. Затем началась специальная военная операция. Вы знаете, конечно, в таких ситуациях я ищу ошибки обеих сторон, потому что нужно задавать себе один и тот же вопрос: кто мог бы поступить лучше? Но на самом деле я всегда прихожу к выводу, что большинство ошибок было допущено с нашей стороны, и что мы не приняли во внимание то, о чём русские говорили нам снова и снова».

Читайте также: ЕС превратился в антироссийский придаток НАТО – евродепутат от Люксембурга.