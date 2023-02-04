Евросоюзу придется платить деньгами за украинскую кровь – киевский дипломат

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Евросоюз должен платить деньгами за противостояние с Россией, потому что Украина за это расплачивается кровью.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев и экс-замглавы администрации президента Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат призвал ужесточить антироссийские санкции, сила которых, по его мнению, недостаточна.

«Скажу честно, девятый пакет санкций – это был, по сути, укус комара. Я думаю, что европейские партнеры прекрасно это осознали. Я думаю, сейчас они пытаются сделать все возможное для того, чтобы десятый был намного более мощный. В этом плане я обратил внимание, и хочется верить, что это будет так, что глава Еврокомиссии заявила, что следующий пакет санкций может лишить Россию доходов порядка десяти миллиардов евро», – сказал дипломат.

«Но, более того, их обязывает к более мощному саммиту и даже символизм. Потому они хотят утвердить этот пакет на первую годовщину широкомасштабного вторжения. Действительно, они должны понимать, что мы платим кровью за все это, и Европейский союз спокойно может заплатить за это деньгами, и пусть они этого не боятся», – заявил Елисеев.