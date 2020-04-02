02.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Криминал, Политика, Россия
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Евросоюзу пророчат крах и развал




Мировой кризис и пандемия коронавируса могут привести к тому, что наднациональные структуры, регулирующие жизнь ЕС, прекратят своё существование.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно предположить, что вся эта глобальная система [ЕС] начнёт постепенно реформироваться в сторону не наднационального органа, который будет всеми управлять. Потому что еврокомиссары замучили даже граждан стран ЕС, а в сторону союза суверенных государств, как в своё время с Советском Союзе пытался организовать Михаил Горбачёв с компанией – увеличится доля суверенитета стран, но при этом они бы, в каком-то общем ЕС, реализовывали бы общие интересы, как это было на заре ЕС», – отметил Ищенко.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса и вызванный ею кризис может привести к тому, что ЕС развалится окончательно, и тогда европейские страны ждут свою «лихие девяностые».

«Но мы не знаем, насколько глубоко зайдёт эпидемия, которая стимулирует кризис внутри ЕС. И может наступить момент, когда ЕС начнёт разваливаться по факту.

И если он начнёт разваливаться – ему будет только хуже. Это будет точно так же, как разваливался Советский Союз, когда все, кто был в него включён, говорили: «Мы сейчас развалимся, и нам станет лучше». Потом выяснилось, что хуже стало абсолютно всем – и центру, и регионам», – резюмировал эксперт.

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