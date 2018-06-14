Политнавигатор - Новости России и Украины
14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  863 просмотров
ЕС, Политика, Права человека, Россия, Украина

Евросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России


Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по жалобам Украины против Российской Федерации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“В понедельник мы увидели, что на сайте суда есть информация о том, что будет слушание, но при этом не указана дата”, – сказал Лещина.

Он уточнил, что речь идет о 4 больших делах, которые были переданы из ЕСПЧ в Большую палату ЕСПЧ.

Ранее Палата Европейского суда по правам человека, занимающегося рассмотрением четырех межгосударственных заявлений Украины против России, решила передать их Большой палате.

В Минюсте заявляли, что надеются на оживление рассмотрения четырех дел “Украина против России” после их передачи из-за “серьезности” в Большую Палату Европейского суда по правам человека.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть