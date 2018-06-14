14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Евросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России

Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по жалобам Украины против Российской Федерации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня рассказал заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

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“В понедельник мы увидели, что на сайте суда есть информация о том, что будет слушание, но при этом не указана дата”, – сказал Лещина.

Он уточнил, что речь идет о 4 больших делах, которые были переданы из ЕСПЧ в Большую палату ЕСПЧ.

Ранее Палата Европейского суда по правам человека, занимающегося рассмотрением четырех межгосударственных заявлений Украины против России, решила передать их Большой палате.

В Минюсте заявляли, что надеются на оживление рассмотрения четырех дел “Украина против России” после их передачи из-за “серьезности” в Большую Палату Европейского суда по правам человека.