Евровидение напоролось на гневную молдово-румынскую унирю

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Новости Украины

Популярный европейский музыкальный конкурс вызвал негодование в Кишиневе и Бухаресте. Общественность обеих стран недоумевает о причинах аннулирования организаторами голосования румынского жюри и неожиданного голосования жюри молдавского. И в Румынии, и в Молдове проходит разбирательство.

Победитель Евровидения-2022 был очевиден задолго до начала самого конкурса и вовсе не благодаря удивительному музыкальному таланту. Букмекеры с самого начала ставили на исполнителей из Украины, да и всем остальным наблюдателям было очевидно, что давно политизировавшийся конкурс будет использован в качестве еще одной трибуны для обращения воюющей страны к миру. Подобное использование общественной, творческой площадки в политических целях не ново и никого не удивило бы.

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Что удивило участников шоу, так это беспрецедентное нарушение правил конкурса самими организаторами. В разгар озвучивания результатов голосования комиссия Европейского вещательного союза EBU объявила, что «в голосовании шести стран выявлены необычные схемы», а потому организаторы отменили прямые включения с жюри этих стран и сами, за них, проголосовали. При этом страны-нарушители EBU не назвала. Единственное объяснение случившемуся дала итальянская позиция (конкурс проходил в Турине), обвинившая в сбое… русских хакеров.

Среди стран, чье голосование «пересчитали» организаторы, оказалась и Румыния. При этом румынскую ведущую в прямой эфир европейцы не пустили, сославшись на технические проблемы. «Не верю. Быть того не может» – видеоролик с репликой ошарашенной отказом от включения румынской ведущей Эдой Марчук быстро стал вирусным в соцсетях и мессенджерах Румынии и Молдовы. Такое за 66 лет конкурса случилось впервые.

В тот же день глава румынской делегации Юлиана Марчук возмутилась, что европейцы радикальным образом пересчитали их оценки.

Как выяснилось позже, никаких технических сбоев не было, но отданные румынами соседней, считающейся братской, Молдове 12 баллов EBU засчитала Украине. В ответ на это Бухарест опубликовал результаты голосования своего жюри, заверенные нотариально, и, как оказалось, румынские представители за украинского исполнителя вообще не голосовали.

Министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану на специально созванной по этому поводу пресс-конференции обвинил организаторов Евровидения в «еще большей политизации и компрометации конкурса».

«Политический дележ баллов, который происходит последнее время, не имеет никакого отношения к выступлению артистов» – объяснил недовольство своей страны Ромашкану. Общественная румынская телерадиокомпания TVR обратилась к Европейскому вещательному союзу с официальным требованием назвать «конкретные причины, по которым они заменили оценку румынского жюри на отметку, рассчитанную непрозрачным способом».

В Молдавии скандал вызвало прямо противоположное – жюри от Кишинева впервые за всё время участия в песенном конкурсе вообще не оценило результаты румынских исполнителей. Зато предоставило Украине высший балл.

Молдавская общественность негодует и требует от членов жюри объяснений: как можно было вообще не заметить выступление братского народа. При этом зрительское голосование из Молдовы поставило Румынию на солидное второе место. Представители страны на Евровидении ссылаются на то, что оценивали песни конкурсантов исключительно по артистическим данным. Кроме того, у молдавской делегации тоже оказались вопросы к тому, как организаторы распределили их баллы.

«Первое место жюри отдает самому лучшему, на его взгляд, исполнителю и так далее. Эти места мы вписали в свои листы, которые заверил нотариус. Листы отправили организаторам. Больше мы ничего не знаем: ни того, как организаторы перевели места в баллы, ни как их потом представили публике. Все остальное от нас не зависело» – заверила местную прессу член молдавского жюри поэтесса Радмила Попович.

Впрочем, объяснения жюри показались неубедительными ни общественности, ни главе молдавской общественной телерадиокомпании Teleradio Moldova Владу Цуркану, формировавшему это самое жюри. Цуркану объявил, что редакция проведет служебное расследование о причинах, по которым баллы молдавских судей прошли мимо Румынии.

Негодование Влада Цуркану вполне объяснимо. Он три года работал пресс-секретарем при президенте-унионисте (т.е. выступавшем за слияние Молдовы с Румынией) Николае Тимофти, а затем состоял на руководящих должностях в молдавских прорумынских партиях, напрямую или косвенно финансируемых Бухарестом: Румынской народной партии, Партии национального единства и т.д.

Его румынскому патриотизму решение жюри оценивать песни соседей не с точки зрения политики, а мелодичности, артистизма, содержания и послания зрителям оказалось непонятно.