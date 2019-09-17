Еврозрада на марше: Тяжеловесы ЕС поменяли свое отношение к Украине

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В Европейском союзе есть лишь три страны, на которые безоговорочно может положиться Украина.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, если бы ситуация с Крымом и Донбассом произошла сейчас, то Евросоюз вряд ли бы наложил санкции на Российскую Федерацию.

«К сожалению, ситуация в Европейском союзе сейчас существенно отличается от того, что мы имели в 14-15 годах. Скажу откровенно, я думаю, что если бы те события происходили сейчас, было бы намного сложнее ввести даже те санкции, которые были введены. Принципиально намного сложнее. Некоторые страны начали большие политические маневры. Мы видим, что происходит, в СМИ.

Некоторые остаются верными друзьями нашими. Но, к сожалению, среди тяжеловесов Европы появились опасные тенденции в отношении к Украине. И мы должны их учитывать… Друзья – три балтийских страны, это те, на кого мы можем положиться при любых обстоятельствах. С другими, есть другие, на которых тоже можно очень серьезно положиться, но есть определенные нюансы. А безоговорочной поддержкой мы пользуемся у наших балтийских братьев и сестер», – заявил Кулеба.