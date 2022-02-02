Евстафьев: Москва поможет США бежать из Украины, сохранив лицо
США готовятся уйти из Украины.
Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они начинают в целом дозревать до того, что с Украины надо уходить в той или иной степени. Это настолько токсичный актив, что дальше повышать ставки в этой конфронтации может оказаться себе дороже, потому что ситуация с военно-силовой точки зрения станет неконтролируемой. Там кого только нет, и кто только не может стрельнуть.
А оружие такое – ПЗР – что может стрельнуть в гражданский самолет в Центральной Европе. Поэтому многие серьезные специалисты поднимают вопрос о том, как они будут оттуда уходить. Я думаю: нашей аккуратной политикой мы сможем принудить США к спокойному уходу с Украины без того, чтобы ее поджечь, и без того, чтобы администрация Байдена окончательно потеряла лицо», – сказал Евстафьев.
При этом он считает, что фактор неопределенности представляют Украина и Польша, которые могут устроить провокацию. Предотвратить это, по его мнению, должны США. Профессор допускает в будущем заключение новой редакции Минских соглашений.
«Сейчас никакой Минск-3 невозможен, вреден, и разговоры о Минске-3 вредны, а вот когда США завершат политическую и военно-политическую эвакуацию с Украины, и за ними уйдут все их клевреты, вот тогда Минск-3 на базе Минска-2 может быть довольно серьезной конструкцией на переходный период для обеспечения минимальной безопасности.
В том числе, санитарной безопасности, потому что мы себе не представляем эпидемиологическую обстановку на той части территории Украины, которая пока не контролируется ЛДНР», – отметил Евстафьев.
Спасибо!
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