Евстафьев: Москва поможет США бежать из Украины, сохранив лицо

США готовятся уйти из Украины.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они начинают в целом дозревать до того, что с Украины надо уходить в той или иной степени. Это настолько токсичный актив, что дальше повышать ставки в этой конфронтации может оказаться себе дороже, потому что ситуация с военно-силовой точки зрения станет неконтролируемой. Там кого только нет, и кто только не может стрельнуть.

А оружие такое – ПЗР – что может стрельнуть в гражданский самолет в Центральной Европе. Поэтому многие серьезные специалисты поднимают вопрос о том, как они будут оттуда уходить. Я думаю: нашей аккуратной политикой мы сможем принудить США к спокойному уходу с Украины без того, чтобы ее поджечь, и без того, чтобы администрация Байдена окончательно потеряла лицо», – сказал Евстафьев.