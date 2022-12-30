Евстафьев раскрыл ключевую роль Белоруссии в СВО

Белоруссия сдерживает Польшу от вступления в конфликт на Украине.

Об этом в интервью рутуб-каналу «Украина.Ру» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Белоруссии и ее отношений с Россией в контексте украинского кризиса. Ситуация на границе с Украиной довольно взрывоопасная. Со стороны Украины постоянно идут различного рода провокации. Но главная функция Белоруссии, которую наши белорусские братья блистательно выполняют (думаю, в этом главная задача Белоруссии в Союзном государстве) – это сдерживание возможной агрессии со стороны Запада, прежде всего – Польши», – отметил он.

«Если посмотреть на градус политического реваншизма Варшавы, то он уже давно зашел за красную черту. И наличие мощных профессиональных действительно отмобилизованных вооруженных сил нашего ближайшего союзника Республики Беларусь является одним из немногих сдерживающих факторов, который удерживает Варшаву от принятия решений о начале прямого участия в конфликте на Украине. Нет никаких сомнений в том, что Польша уже втянулась в конфликт, но пока это втягивание закамуфлированное, стыдливое, неполноценное. Наличие мощной группировки Союзного государства в Белоруссии является мощнейшим сдерживающим фактором.

И это надо ценить. Это самый важный вклад, который Минск и лично Александр Григорьевич Лукашенко – здесь из песни слов не выкинешь – вносит в региональную стабильность. И Россия, и другие страны постсоветстского пространства заинтересованы в максимальном гражданском мире в Белоруссии и в успехе тех конституционных реформ, которые были запущены», – сказал Евстафьев.