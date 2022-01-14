Евстафьев: «В этот раз РФ не сольется. Будет жесткий конфликт и жертвы»

Новости Украины

В США глубоко заблуждаются, считая, что российская элита готова к почетной капитуляции перед Западом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в инрервью, опубликованном «Комсомольской правдой» заявил профессор Высшей школы экономики политолог Дмитрий Евстафьев, отвечая на вопрос, возможны ли в ситуации безрезультатно завершившихся российско-американских переговоров о безопасности новый Карибский кризис или война на Украине.

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«Да, я думаю, что без крупного жесткого конфликта с жертвами ситуация не разрешится. Давайте не забывать, что США к разрядке пришли через десятки тысяч жертв во Вьетнаме. А до этого была Корейская война, действительно самая кровавая. Главное для нас – избежать не Карибского кризиса. Карибский кризис – это вишенка на торте. Главное для нас – избежать Корейской войны. Я думаю, что это пока еще возможно», – сказал Евстафьев.

«А вот все остальное – и Берлинский кризис 1949-го, когда наши танки стояли ствол к стволу прямо, упираясь друг в друга, и Венгрия 1956 года, и Чехословакия 1968-го, и Карибский кризис — это в зоне вполне серьезной возможности», – считает аналитик.

Он полагает, что в США не отдают себе отчет в том, что Россия готова идти до конца.

«В Америке, конечно, есть умные люди, которые считают, что Россия говорит серьезно. Но в большинстве своем американцы абсолютно уверены, что все это – очередная манипуляция России, чтобы повысить ставки, а потом слиться, выторговав для себя поблажки, послабления санкций. Они считают, что наша элита готова к капитуляции. Но на неких почетных условиях, которые эти русские себе и выторговывают. Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез. И она не сольется», – резюмировал Евстафьев.