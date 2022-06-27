Ежедневно из Украины неудачно пытаются сбежать от мобилизации более 100 человек

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Ежедневно украинские пограничники отказывают в выезде из страны более 100 гражданам Незалежной. В основном среди них мужчины призывного возраста.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы на выезд, иногда (отказывают – ред.) более 100 людям, подавляющее большинство из которых составляют мужчины, подпадающие под действие ограничений по запрету выезда на период действия военного положения», – заявил Демченко.

По его словам, также ежедневно задерживаются нарушители государственной границы, пытающиеся незаконно ее пересечь, чтобы уклониться от мобилизации в ВСУ и отправки на фронт.

«Только за минувшие сутки таких было более 30. Что касается статистики такой категории нарушителей, то с 24 февраля на зеленом участке границы за пределами пунктов пропуска нами задержано уже более 3,5 тыс. человек, еще 1050 человек остановлены в пунктах пропуска во время их попытки пересечь границу незаконно используя поддельные документы или другим незаконным способом», – сказал Демченко.

Напомним, в условиях военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключения могут быть для мужчин признанных непригодными для несения военной службы, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, приемных детей и т.д.

Также во время военного положения разрешен призыв в армию женщин и инвалидов. Правда, последних – только по их желанию.