27.12.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Украина
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Ежедневно в результате обстрелов Украины гибнут защитники Донбасса

Ежедневно в результате обстрелов Украины гибнет один-два защитника республик Донбасса. Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там каждый день, сейчас об этом перестали сообщать, каждый день там обстрелы, каждый день погибает один-два бойца Народной милиции. Сегодня обстрелы были из 120-миллиметровых, вчера были ожесточенные обстрелы. По линии фронта, по передовым позициям продолжает каждый день работать украинская тяжелая артиллерия», – заявил Стрелков.

По его словам, западные кураторы Украины выжидают начала смуты в России.

«Все идет четко по югославскому сценарию. И к тому моменту, когда у России будут проблемы, когда украинские партнеры, уважаемые, решат, что можно будет безопасно задавить Донбасс, они это сделают очень быстро», – предостерегает Стрелков.

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