Ежедневное зомбирование «войной с Россией» сыграло с властями Украины злую шутку

10.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ежедневная трансляция тезиса о «войне с Россией» сыграла злую шутку с властями Украины в момент, когда Москва действительно может открыто вступить в конфликт, защищая ЛДНР.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр обороны Украины (2019-2020 гг.) Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за последнюю неделю дал где-то с десяток интервью, учитывая нынешнюю ситуацию, и больше всего меня раздражает вопрос, начнётся ли у нас большая война. Реально, задаётся каждый второй раз. И, когда ты говоришь, что у нас большая война уже идёт седьмой год, и она не заканчивается, тут такое… Людям нужно проснуться и, наконец, перестать абстрагироваться от этого вопроса, что война идёт на всех направлениях, в том числе, на информационном, каждый день.

Кстати, недавно встречался со специалистами по кибербезопасности, так вот, у нас кибератаки на критические структуры, большие государственные органы, где-то в среднем 300-400 в день, чтобы понимали, насколько это актуально», – сказал экс-министр.

«Возвращаясь к стратегии (военной безопасности – ред.), очень интересное утверждение касательно ассиметричного подхода, отсутствие желания достигнуть паритета – мы это приветствуем.

У нас нет ни одного шанса победить Россию, если мы будем пытаться устанавливать паритет, и на том моменте хотелось бы передать привет всем те, кто сейчас финансирует корветы и пытается отстаивать тему, что мы должны построить паритетный флот в Чёрном и Азовском морях», – призвал Загороднюк.