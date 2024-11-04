Ежедневные атаки дронов погружают украинцев в стресс и мрачные настроения

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Россия накапливает ракеты для массированного удара по Украине, тем временем продолжая беспрерывно атаковать подконтрольную Киеву территоррию беспилотниками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он обратил внимание, что последний масштабный ракетный удар по Украине был еще 26 августа, отметив, что «с военной точки зрения большинство приготовлений РФ уже завершила для того, чтобы иметь возможность наносить удары именно со стратегической авиации».

«Фактически в течение осени масштабных ракетных ударов не было. Почему они этого не делают? Здесь нужно искать не только какие-то объяснения исключительно в военной плоскости. Одна из возможных причин – они просто хотят накопить еще больше ракет, чтобы активизировать террор уже накануне зимы создать нам очень сложные условия в энергетике», – сказал Мусиенко РБК-Украина.

Он считает, что ежедневные атаки российских дронов призваны в первую очередь оказать психологическое давление на украинцев.

«Дроновые атаки происходят преимущественно ночью, к утру когда, как говорят специалисты, у человека самый крепкий сон. Соответственно это ведет к такой общей стрессовости и мрачным настроениям», – говорит эксперт.

По его словам, сначала русские запускают дроны, которые фактически являются обманчивыми целями.

«То есть это, как правило, дроны без боевого заряда. Они достаточно легкие, в основе их производства пенопласт, бак до 10 литров горючего. И они просто должны лететь для того, чтобы вытаскивать на себя определенные системы ПВО и дезориентировать», – объясняет аналитик.

Дальше, продолжает он, летят ударные БПЛА вперемешку с обманками, а уже к утру идут исключительно с боезарядом.

Атаками беспилотников на Киев прощупывается ПВО.

«Если мы говорим о невозможности сейчас российского сухопутного наступления на Киев, то с точки зрения таких атак столица всегда будет находиться в поле зрения. Потому что прекрасно поняла вот эта маниакальная одержимость «центром принятия решений« и прочее», – резюмировал Мусиенко.