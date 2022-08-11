Ежегодное шоу «Крымская платформа»: никто не приедет в Киев

11.08.2022  15:32 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политика, Украина
Новости Украины

Антироссийский саммит «Крымская патформа» в этом году будет проводиться МИДом Украины в виртуальном формате. Ожидается, что главной темой станет организация и обустройство жизни в Крыму после его возвращения в состав Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» сообщила представитель президента Украины в несуществующей Автономной Республике Крым Тамила Ташева (назначена по квоте меджлисовцев), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийский саммит «Крымская патформа» в этом году будет проводиться МИДом Украины в виртуальном формате....

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«В этом году саммит пройдет в режиме онлайн. Соответственно, приглашенные лидеры будут включаться онлайн в реальном времени, но не в записи, – заверила она. – В этом году у нас не будет дискуссионных панелей, не будет выступления экспертов, чтобы в полной мере можно было раскрыть ту или иную тему. Но, думаем, что участников будет больше, чем в прошлом году. Потому что Крым остается повестке дня», – объясняла Ташева необходимость расходов на виртуальную говорильню.

Ожидается провозглашение некой «Крымской декларации».

Интересен озвученный Ташевой призыв – до возобновления контроля над Крымским полуостровом, молодые люди призывного возраста должны его покинуть. Дескать, тогда у них есть шанс не быть убитым на поле боя. Видимо за Перекопом призывников из Крыма, по версии чиновницы, ждет иная участь. Как и других мужчин призывного возраста, которых Киев считает гражданами Украины, подлежащими мобилизации.

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