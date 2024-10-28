Ежегодный «Бал хризантем» в Крыму представил рекордное количество уникальных сортов

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Никитский ботанический сад в Ялте открыл 71-ю выставку «Бал хризантем».

Больше половины представленных сортов выведены селекционерами НБС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала куратор коллекции крупноцветковой хризантемы Наталья Смыкова, на выставке представлено рекордное количество сортов – 460. Из них 225 крупноцветковых и 235 мелкоцветковых.

«Собственная селекция ведётся с 1939 года и до сих пор сохранились сорта середины прошлого века: «вишнёвый сад», «славяночка», «золотой паучок». Крупноцветковые «красное знамя», «белый пудель», «пусть всегда будет солнце». Из новинок представлено 30 крупноцветковых сортов, выведенных Никитским ботаническим садом и 21 мелкоцветковая хризантема», – отметила она.

Прежде основным поставщиком новых сортов, которые НБС интродуцировал под условия крымского климата, была Голландия. Но теперь фирмы-посредники не взаимодействуют с Никитским ботсадом, и, с одной стороны, это несколько ограничивает коллекцию, но с другой дает развитие собственному сортовому разнообразию.

С ботаническими садами России взаимодействие не прекращалось все это время. В новых исторических условиях возобновляются связи с ботаническими садами Донецка и Запорожья.

«Только закончилась научная конференция с дончанами. Мы им что-то предложим, они у нас что-то опробируют. Планируем взаимодействие с ботсадом Запорожья – еще при Украине мы давали им наши культуры для испытаний в их климатических условиях. Также работаем с Абхазией и планируем с Москвой», – уточнила Смыкова.

Заместитель директора по науке НБС Оксана Шевчук добавила, что за последние 10 лет укрепилась и усилилась научная база сада.

«В 2014 году после перехода в РФ нам предоставили мегагрант на восстановление инфраструктуры и коллекционных насаждений Никитского ботсада. На эти средства был выстроен комплекс «Фитобиоген», прошла модернизация приборной базы для новых исследований. А в третих, на средства гранта наши сотрудники совершили множество поездок по всему миру и существенно пополнили коллекцию как видами из других регионов России, так и всего мира. Помимо того, что мы привлекаем, мы много создаём своих. Расширяется их декоративность и засухоустойчивость, и за эти 10 лет создано более 200 новых сортов, в том числе хризантем», – указала учёный.

Цветочная выставка «Бал хризантем» для Никитского ботсада – презентация достижений, результатов научной работы. Для туристической отрасли – это ежегодное событие, привлекающее гостей в Крым. И хоть общее по объективным причинам количество посетителей ниже, чем в 2021 году, в кассы сада столпилась очередь из желающих попасть на «бал».