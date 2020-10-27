Еженедельник опубликовал свидетельство о причастности Джукановича к убийству владельца СМИ

27.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Хорватское еженедельное издание Nacional обнародовало стенограмму аудиозаписи, в которой убийца его владельца Иво Пуканича – Сретен Йоцич, более известный, как «Йоца Амстердам» признается, что заказчиком преступления был президент Черногории Мило Джуканович.

В нулевые годы издание публиковало горячие расследования об организации черногорским диктатором криминального бизнеса по контрабанде табачных изделий.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Nacional опубликовал стенограмму телефонного разговора с Йоцичем, где тот указал на Джукановича, как на заказчика убийства. Впоследствии, как сообщает издание, запись этого разговора была передана в полицию БиГ, а оттуда в Хорватию, причем человек , сделавший это, сообщил, что ему угрожали.

Сам криминальный авторитет «Йоца Амстердам» с 2011 года находится в тюрьме Белграда за заказное убийство, но по делу владельца Nacional Иво Пуканича он в свое время был оправдан, а за его исполнение был приговорен к сорокалетнему тюремному сроку другой бандит Желько Милованович.

Иво Пуканич.

Иво Пуканич был взорван 23 октября 2008 года в своем автомобиле вместе с директором по маркетингу его еженедельника Нико Франьичем в центре Загреба возле заполненной студентами Высшей школы журналистики. Еще двое человек, случайно оказавшиеся рядом, получили ранения.

Первым о причастности Мило Джукановича к этому убийству еще десять лет назад стал публично говорить бизнесмен и кум черногорского диктатора Ратко Кнежевич. Тогда он заявлял в СМИ, что черногорский диктатор «контролировал табачную мафию и заказал убийство владельца Nacional». Также он выступал свидетелем во время процесса по убийству Иво Пуканича. Ставший после размолвки с Джукановичем вынужденным эмигрантом Кнежевич заявил о том, что «в ходе расследования в конечном итоге будет установлено, что заказчиками убийства Иво Пуканича являются Мило Джуканович и Станко «Цане» Суботич (швейцарский предприниматель сербского происхождения, в свое время финансировавший выступления против Слободана Милошевича), обвинив обоих еще в нескольких убийствах и отмывании денег.

Ратко Кнежевич.

«Станко Суботич «Цане» лично угрожал убить меня и Пуканича, если Nacional не перестанет писать о табачной мафии», – говорил Кнежевич.