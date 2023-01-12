Ежики и кактусы: Газзаев и Митрофанов продолжают мечтать о европейском футболе

Российский футбольный союз настаивает на том, что страна должна сохранить свое членство в УЕФА, несмотря на отстранение российских клубов и сборной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генсек организации Максим Митрофанов, по словам которого РФС «счастлив быть в УЕФА» и хочет понять, как вернуться, несмотря на то, что в декабре была создана рабочая группа, которая должна заниматься возможным переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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«Мы, как Российский футбольный союз, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной — участия в соревнованиях, выполняет. Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность. При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах. Наша задача — все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты. Нам надо понимать, как вернуться», – приводят мнение Митрофанова «Известия».

В свою очередь бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев сказал изданию, что не стоит принимать поспешных решений.

«Давайте начнем с того, что УЕФА и ФИФА не исключали нас из европейского футбола, а отстранили до конца календарного футбольного сезона-2022/23, который заканчивается в мае. Сегодня нам надо дождаться, когда закончится национальное первенство России, чтобы понять, какое решение дальше будет принято. РФС находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА, но только в конце футбольного сезона можно сесть за стол переговоров и обсуждать эту тему — либо наше дальнейшее отстранение, либо наше возвращение», – считает тренер.

Он полагает, что сборная России должна участвовать в отборных матчах на чемпионаты мира и Европы.

«Второй момент — даже если наш футбол будет изолирован от европейских соревнований, мы должны поставить вопрос об участии хотя бы нашей сборной на отборочных играх на чемпионатах Европы и мира, а потом бы уже постепенно клубы вернулись в европейский футбол. Для игроков, которые участвуют в национальном первенстве, появились бы стимул и мотивация, если бы наша сборная участвовала на отборочных играх. Такое уже было — в 80-х годах была исключена Английская премьер-лига на пять лет, но сборной разрешили участвовать в отборочных играх на ЧМ и ЧЕ», – резюмировал Газаев.