Ежики и кактусы: Российские компании со скандалами пробиваются на украинский рынок

25.09.2020, Москва

Олег Кравцов ) – Российские компании продолжают осваивать украинский рынок, но в большинстве своем стараются не афишировать это направление своей деятельности.

Примечателен скандал, в котором оказался крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries, объявивший на днях о выходе на украинский рынок, , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Поводом для возмущения в Киеве стало то, что в списках доступных товаров значится одежда с изображением президента РФ, а также советской и российской символики, после чего на заседании правительства Украины прозвучало требование ввести санкции против российских онлайн-сервисов.

Впрочем, вскоре такого рода товары исчезли из списка товаров, предлагаемых украинцам.

В свою очередь деловое издание «Коммерсант» пишет, что работать на украинском рынке российским компаниям можно, но нужно это делать можно неприметнее. В публикации отмечается, что до сих пор на Украине запрещали только компании и сервисы, которые всегда были наиболее на слуху: «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», а многие, включая достаточно крупные компании, не попали под волну жестких ограничений три года назад или просто выросли уже после этого.

«До 2019 года в стране спокойно работал, например, HeadHunter (работает и сейчас, но уже под другим брендом — бизнес был продан за символическую сумму местным партнерам). Не видны сложностей с доступом на Украине к ресурсам Rambler. Украинская аудитория есть у образовательного сервиса Skyeng, где, конечно, встревожены последними заявлениями местных властей.

Своя страничка на украинском есть у маркетплейса Joom — де-юре латвийской компании, но с российскими корнями. Украина — один из важных рынков для Lamoda, тоже фактически европейской компании, но основанной в России, где у нее штаб-квартира. Даже многие российские СМИ продолжают быть доступны украинской аудитории», – пишет газета.

Также издание обращает внимание, что недавно соцсеть «ВКонтакте» решила «объявить настоящую партизанскую войну блокировкам и запретам на украинском рынке», обновив работу прокси-серверов для своего приложения, чтобы обходить блокировки, что вызвало негодование официального Киева.

«Новые методы блокировки социальной сети и ее приложения теперь обсуждают в Совете национальной безопасности и обороны страны. Несмотря на запреты, «ВКонтакте» в августе пользовались 19,2% пользователей интернета Украины (данные «Kantar Украина»). То есть интерес к российским сервисам у аудитории сохраняется, а значит, любые методы борьбы за рынок выглядят оправданными», – резюмирует «Коммерсант».