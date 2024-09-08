Ежу-иноагенту не дадут отползти в Казахстан

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Признанный иноагентом телеграм-канал «Бриф» продолжает искать способы освободиться от этого позорного статуса.

Сначала он перестал выставлять специальную плашку под своими сообщениями, как это предусмотрено российским законодательством, сменил логотип, и написал в самопредставлении, что «работу канала обеспечивает команда общественных волонтеров». Старая либеральная редакция публично заявила о своем увольнении.

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Однако этого «Брифу» показалось мало. Он сменил название на «ЕЖ/дневник», а его новый «вледелец-издатель» Кайрат Мамедов выступил со специальным заявлением.

«Telegram-канал ЕЖ входит в Издательский дом, созданный международным консорциумом инвесторов из Казахстана, ОАЭ и Сингапура. Издательский дом не имеет российской юрисдикции, его медиа-активы зарегистрированы в странах Европы и Азии. Деятельность Telegram-каналов и новостных сайтов не ведётся с территории России, Украины и Беларуси. Мы не имеем российских, украинских и белорусских редакций. При этом в наших планах развивать семейство телеграм-каналов на русском языке», – написал Мамедов.

Он нагло заявляет, что сообщения на «Еже» не будут маркироваться, «так как это создаёт неудобства для читателей и рекламодателей», и предложили госорганам России, Украины и Белоруссии обращаться к администрации Telegram.

Этот демарш вызвал восторг у либералов.

«Молодцы! Создали прецедент. Спасибо. Но получается следующее – российских граждан можно мучить, третировать, запрещать им свободно мыслить, говорить и писать в публичном пространстве (чем и занимаются соответствующие органы), а иностранные граждане в том же самом публичном пространстве кладут с прибором на все претензии к себе и говорят: «Не нравится – жалуйтесь в Telegram!». И ничего им никто сделать не может», – торжествует публицист Максим Шевченкщ.

«Вот – очередной ход сетевой структуры в противостоянии с иерархическим государством. Совершенно обоснованный, логичный, внутренне непротиворечивый. Сетевая (в данном случае – медиа) структура напоминает иерархическому государству, что не нуждается ни в его юрисдикции, ни в его территории. Битва продолжается. И она закончится ничьей в пользу сетевых структур», – пророчит из-за границы политолог-иноагент Станислав Белковский.

Однако глава Минюста Константин Чуйченко, выступая на коллегии ведомства, заявил, что переименование тг-каналов лицами, входящими в реестр иноагентов, не означает отмену тех обязанностей, которые предусмотрены в рамках этого статуса, например, маркировку данного канала.

«Каналы порой объявляют о своем переименовании, таким образом, подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента. То есть, изменение имени не означает появления нового субъекта права», – подчеркнул Чуйченко.

«Фокус с переименованием иноагентских каналов ожидаемо провалился», – констатировал публицист Сергей Мардан.

Однако, как Минюст собирается заставить казахского «Ежа» выполнять требования российского законодательства, не уточняется.

Этот скандал происходит на фоне более глобального — ареста владельца «Телеграма» Павла Дурова во Франции по обвинению в длинном перечне преступлений. Ранее позволявший себе наглую фронду в отношении российских властей Дуров, попав в ловушку на Западе, повел себя не так принципиально.

Он пообещал перевести модерацию «из области критики в область похвалы». Telegram удалил функцию «Люди рядом», которую использовало менее 0,1% пользователей. Дуров также сообщил, что отключена возможность загрузки контента в инструмент для ведения блогов.