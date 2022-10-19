Езжайте с «Миром». Не дайте белорусским банкам себя ограбить

Начну с совета. Дорогие россияне, если вы едете в Белоруссию, не везите с собой наличные российские рубли. Потеряете четверть денег только на разнице в обменных курсах. Доллары, евро, юани, любую другую валюту можно, но не российские рубли.

Сегодня при официальном курсе 4,07 белорусских рубля за 100 российских, подавляющее большинство банков Белоруссии выставило курс 3,1 рубля на покупку и около 4,1 рубля продажу. Хуже ситуация только с гривной, которую решаются покупать лишь очень немногие и чуть ли по цене макулатуры. Но если с гривной все понятно, то почему такая несправедливость к валюте ближайшего союзника, которая продолжается еще с конца февраля – начала марта?

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Поначалу подобное можно было как-то объяснить. Сначала была паника на валютном рынке, когда курсы вели себя непредсказуемо и банки как могли страховали риски. Потом говорили о валютных ограничениях в самой России, несправедливой курсовой политикой мировых платежных систем и много еще о чем. Национальный банк Белоруссии все это время молчал, не давая никаких официальных комментариев.

Наконец, руководство белорусского банковского регулятора нарушило обет молчания. И лучше бы этого не делало. Пожалуй, процитирую здесь ответ заместителя председателя правления Нацбанка Дмитрия Калечица:

«Это вопросы, связанные с курсовой политикой, которую устанавливают банки в рамках взаимодействия с клиентами. То есть они видят те потоки, которые для них являются наиболее выгодными, с точки зрения банковской».

Он заявил также, что регулятор не определяет разницу в курсах покупки и продажи российской валюты и затруднился назвать условия, при которых эта разница сократится.

В общем, ответ ни о чем. Белорусский Нацбанк пытался изобразить себя этаким сверхлиберальным регулятором, ни на что не влияющим и ничего не решающим. Это, напоминаю, Белоруссия, в которой с либерализмом все не задалось уже очень давно. И Нацбанк тоже, случалось, демонстрировал совсем нелиберальный подход, когда по первому его слову банки беспрекословно устанавливали далекие от рыночного курсы.

Такое в истории Белоруссии бывало неоднократно, но сейчас идет уже восьмой месяц, как регулятор самоустранился и наблюдает, как банки откровенно грабят приезжающих в Белоруссию россиян, их родственников и сотни тысяч белорусов, работающих и зарабатывающих в России.

Дополнительную пикантность словам зампреда правления Нацбанка придают слова другого важного функционера белорусской банковской системы. С интервалом в несколько минут со словами Калечица было опубликовано заявление гендиректора ОАО «Банковский процессинговый центр» Александра Сотникова.

На проходящем в Минске форуме «БанкИТ-2022» он сказал, что белорусская платежная система «Белкарт» и российская система «Мир» практически полностью интегрированы и покрывают все потребности, которые необходимы потребителю.

А вот в этом и есть самый интересный момент. Именно карты системы «Мир» – единственный доступный в Белоруссии способ поменять российские рубли по адекватному курсу. До недавнего времени их выпускали только российские банки, но они принимались практически в любом белорусском банкомате или магазине. Летом на снятие наличных с таких карт многие банки вводили ограничения и подчас очень жесткие.

Сейчас эти ограничения уходят в прошлое. Недавно же карты «Мир» начали выпускать банки Белоруссии. Пока их немного, но процесс пошел.

Теперь я сам могу положить белорусские рубли на свою карту в Бобруйске и поехать тратить их в соседний Смоленск, не теряя при этом кучу денег на курсовой разнице. Получается, механизм, позволяющий конвертировать российские рубли в белорусские существует и им может воспользоваться любой гражданин. Курсы валют устанавливает не банк, а сама система «Мир», она же принимает на себя все риски.

К этой системе имеют доступ все без исключения банки Белоруссии и, как сказал гендиректор «Банковского процессингового центра», она полностью интегрирована с аналогичной белорусской платежной системой.

Казалось бы, проблемы должны быть уже сняты. Однако воз и ныне там. Я могу получить на свою белорусскую карту перевод в российских рублях, прийти в свой белорусский банк и обналичить их по курсу 4 белорусских рубля за 100 российских. Однако, если я приду в тот же самый банк с наличными – мне за сторублевку дадут лишь 3 рубля 10 копеек.

Лично мне такое положение дел кажется абсолютно ненормальным. Хотелось бы, чтобы Нацбанк наконец перестал изображать из себя отстраненного наблюдателя и, как минимум, четко объяснил, почему, несмотря на полную интеграцию национальных платежных систем, в обменных пунктах белорусских банков продолжает действовать грабительский курс на валюту единственного стратегического союзника.

А поскольку речь идет не обо мне, а о сотнях тысяч белорусов, зарабатывающих в России или получающих оттуда переводы, хотелось бы не слов, а решения проблемы.

Россиянам же, едущим в Белоруссию, хочу напоследок посоветовать – берите с собой карты «Мир». Здесь их принимают практически повсеместно и на них вы сможете здорово сэкономить.