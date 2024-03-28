Ф-16 над Украиной повторят судьбу «Леопардов» и «Абрамсов»

Елена Острякова.  
28.03.2024 20:39
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО выделит Украине 24 самолета Ф-16, а для достижения господства в воздухе ей необходимо 70-80 таких истребителей.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент НИУ ВШЭ Андрей Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО выделит Украине 24 самолета Ф-16, а для достижения господства в воздухе ей необходимо...

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«Я полагаю, что такое количество Ф-16 гипотетически НАТО может дать, но это дорогое удовольствие, во-вторых, на такое количество ударных самолетов нужно соответствующее количество летчиков, инженерно-технического персонала. В любом случае, это не единовременно.

Я подозреваю, что может повториться история с «Абрамсами» и «Леопардами». Формально этих танков в арсеналах НАТО несколько тысяч, но Украине выделили чуть больше сотни, а «Абрамсов» – 31 машина, хотя у американцев их несколько тысяч. Подозреваю, что в случае с Ф-16 будет такая же история. Минимальный лот -24, максимальный, наверное, 48, но поставляться эти самолеты будут партиями и соответственно применяться. Поэтому говорить о том, что эти поставки кардинально изменят соотношение сил не приходится», – сказал Фролов.

Он отметил, что Ф-16 это самолеты старой модификации, которые по характеристикам не соответствуют российским Су-35, Су-30, и тем более Су-57. Их поставка преследует цель заменить советские самолеты, носители ударных систем воздух-земля, которые были у Украины.

Они будут наносить «болезненные, но не смертельные точечные удары» по Крыму и линии соприкосновения как «самолеты-террористы».

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