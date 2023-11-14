«F-16 не помогут»: немцы пугают украинцев жуткой зимой

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Украину ждет очень тяжелая зима, если Россия решит снова наносить удары по ее энергетическим объектам.

Об этом в эфире интернет-канала «Faz» заявил немецкий военный эксперт, сотрудник Университета вооружённых сил Германии в Мюнхене Фрэнк Зауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас затишье – именно это описание соответствует действительности. И я бы расценил это как большие проблемы, с которыми сейчас сталкивается Украина. Во-первых, зима будет суровой. Я думаю, мы снова увидим ракетные обстрелы, крылатые ракеты, одноразовые беспилотники. Вся эта тема противовоздушной обороны обретет огромные масштабы, уже есть первые признаки. Я всегда говорил, что меня очень беспокоит, что Иран поставит не только одноразовые беспилотники, но и ракеты средней дальности. Это может стать совершенно новым вызовом для противовоздушной обороны. Между тем, здесь нужно быть осторожным – есть определенные признаки того, что, возможно, Северная Корея, которая уже поставляет 152-мм артиллерийские снаряды, поставляет и ракеты средней дальности. Так что это будет большой проблемой снова, как прошлой зимой», – сказал эксперт.

По его словам, с военной точки зрения, сейчас будет трудно выйти из этой тупиковой ситуации и вернуться к подвижной войне.

«Там просто нет «золотого билета», нет такого рецепта, который бы говорил, что если в ближайшее время будут доставлены F-16, то ситуация изменится. Этого не произойдет, просто не существует волшебного решения для этого… Возможна холодная зима, если русские снова нападут на энергоснабжение Украины. Это будет, извините за резкие слова, настоящая дерьмовая зима для Украины. Именно этого я и боюсь. Сейчас трудно представить себе следующий год с точки зрения вопроса, как это может продолжаться», – заявил Зауэр.